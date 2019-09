Juan Zepeda se integra a Movimiento Ciudadano

El senador Juan Zepeda Hernández se sumó a las filas de Movimiento Ciudadano, tras renunciar la semana pasada al Partido de la Revolución Democrática (PRD).

El experredista, quien el 27 de agosto dejó al PRD tras más de dos décadas de militancia, se colocó la camiseta de Movimiento Ciudadano y declaró que "con toda humildad" se suma a esta fuerza política para entregar lo mejor de él, y reiteró su gratitud porque “hoy me abren las puertas de su casa”.

“Agradezco profundamente esta invitación, la cual acepto de todo corazón para integrarme a Movimiento Ciudadano, porque fue en un momento donde yo estaba saliendo del único proyecto que por 23 años conocí”, afirmó el político mexiquense.

En la sede del instituto político, Zepeda Hernández, excandidato del PRD al gobierno del Estado de México, apuntó que no llegará para exigir nada, sino para impulsar el proyecto, fortalecer y renovar a México.

Dijo que no puede llegar y decir: “Oye, pero qué crees, yo necesito una suite para mí, y además me es insuficiente que me abras tu casa, necesito 10 habitaciones porque vengo acompañado de otros que me siguieron. No, vengo solo, vengo a aportar con mi trabajo y con mi esfuerzo a que Movimiento Ciudadano siga creciendo, y vengo con mucha humildad”, reiteró.

Además, agradeció al coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, al coordinador de la Bancada en el Senado, Dante Delgado, y a quienes le dieron la bienvenida, por abrirle la puerta.

Insistió en que "vine a rifarme el alma como lo sé hacer, y ojalá que este proyecto convenza a más mexicanos”.

También aseguró que es falso que la oposición esté moralmente derrotada y afirmó que junto con Movimiento le “estamos trabajando”.

Por su parte, Clemente Castañeda dijo que en Movimiento Ciudadano están emocionados y contentos por recibir a Zepeda, y resaltó que el partido está de manteles largos.

"Muy, muy contentos de recibir a un hombre ejemplar como Juan Zepeda, a un político con trayectoria intachable que tiene mucho que hacer todavía por este país y particularmente por su estado”, destacó.

Añadió que con la incorporación de Zepeda, el partido no solamente se reafirma como la cuarta fuerza política en el Congreso de nuestro país, sino que avanza en la construcción de una fuerza política “tan importante, tan necesaria para la vida pública de México.

Mencionó que se trata de un político transparente que todos conocen, y que además es serio y comprometido.