Muere ahogada después de que operadora del 911 la regaña

Una mujer estadounidense falleció ahogada en Fort Smith, Arkansas, y aunque intentó pedir ayuda llamando al 911, el número de emergencias, la operadora que le contestó no ayudó a salvarla, en cambio la reganó.

Debra Stevens, de 47 años, estaba trabajando entregando periódicos cuando el agua de las inundaciones llegó hasta su automóvil. Stevens llamó al 911 y su llamada duró 22 minutos.

Según admitió el Departamento de Policía de Fort Smith, la operadora “sonaba insensible e indiferente a veces", detalla la agencia Ruptly.

Stevens comentó que se encontraba en una emergencia y el nivel de agua subía, pero el pánico que la tenía llorando e insistiendo que iba a morir no le permitió describir su ubicación.

"No va a morir. No sé por qué se está volviendo loca. […] De esta forma no está haciendo nada más que perder su oxígeno. Así que cálmese", dijo la operadora, identificada como Donna Reneau, quien trabajaba su último turno, pues había recientemente renunciado a su empleo.

Luego Reneau regaña a Stevens por conducir en un área inundada. "Esto te enseñará a no conducir en el agua la próxima vez", dice la operadora en el audio compartido por la policía.

"¡Voy a morir!", dice Stevens en sus últimos momentos de vida. "Está respirando bien porque me está gritando. Así que, cálmese. Sé que está asustada. Espere", contesta Donna, pero Stevens no dice nada más.

