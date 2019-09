El video viral de las ancianas pidiendo ser rescatadas

Dos mujeres, de 61 y 68 años respectivamente, se perdieron la semana pasada en la selva de la provincia de Tucumán, en Argentina.

Mónica y Claudia López viajaron por turismo y decidieron internarse en la zona boscosa para ver una cascada. Dejaron estacionado el auto que alquilaron y comenzaron a caminar.

"Vimos un cartel y decidimos bajar a ver la cascada para tomar unos mates [bebida de yerbas], pero cuando quisimos volver no encontramos ninguna señal", relata Claudia al diario La Nación.

De regreso, ya no encontraron el camino de salida, así que gritaron por ayuda pero no tuvieron éxito, por lo que tuvieron que pasar ahí la noche. A la mañana siguiente, ya que su teléfono celular servía pero no tenían señal, decidieron grabar un video pidiendo ser rescatadas. Lo enviaron esperando que si llegaba por algún momento la señal, el video pudiera llegar a alguno de sus hijos.

"Acá estamos, esperando que alguien nos rescate […] Estamos lastimadas por todos lados", dicen en la grabación, que hace unos días se hizo viral dado el buen humor con que las mujeres cuentan su historia.

