ENSAYO SOBRE LA CULTURA

¿DÓNDE ESTÁ LA REGENERACIÓN?

Los escándalos de Morena en cuanto a que sus miembros no se ponen de acuerdo en a quien nombrar en ciertos puestos, no es más que un botón de muestra de que algunos de sus integrantes se encuentran ahí por intereses particulares más que por otros tipos de intereses. Poder y riqueza es lo que se sigue buscando en la política; por eso se entienden las prontas alianzas, o el cambio de partido; se carece de una verdadera ideología. Es la misma demagogia que el Partido fuerte anterior practicaba; un discurso populista frente a acciones que privilegiaban a las mismas clases de siempre. Si no se cuidan las formas exteriores al primer año de gobierno, que podemos esperar en el sexenio. Lo que dejan ver es que las garras están afiladas y dan pie a sus adversarios de que pongan en duda sus buenas intenciones.

A veces hay que callarse en beneficio de las instituciones. Ningún partido político trabaja para una persona sino para todas las personas que debieran sustentar la misma ideología. Lo que se deja ver es el oportunismo, el personalísimo, y eso del bienestar común que otro se lo crea.

Son muchas cosas para cuestionarse. Mientras que ellos se pelean, se muestra la falta de medicamentos en los hospitales. Yo también sufro de cáncer y mi medicina, por primera vez, está escasa. He tenido que esperarme más de lo acostumbrado para la siguiente dosis. (Espero que el domingo ya me la pongan)

Este tipo de situaciones choca con la pretensión de repartir dinero a medio mundo. Como pertenezco a los sesenta y ocho y más, ya me dieron mi primera dotación bimestral, debo de reconocerlo. Lo que digo es que no se puede hacer una cosa, perjudicando a otra. Pienso que son dos bolsillos diferentes, el seguro social, que se llena con las aportaciones del trabajador, de los patrones y del gobierno, y los programas en beneficio de otros sectores, que no sé de donde saldrá el dinero; a fin de cuentas de los impuestos que pagamos todos.

La gran pregunta es saber en qué consiste la justicia; en que todos tengan lo mismo o en que cada quien tenga lo que se esfuerza por obtener. Hace dos semanas antorcha se apropiabas de casas del infonavit que pertenecían a terceras personas. Eso no lo considero justo. Los trabajadores obtienen sus casas pagándolas con rebajas que le hacen a su sueldo y con las aportaciones que por ley tiene que hacer al infonavit. Para tener derecho una casa se debe tener que aportar durante cierto tiempo. El que no aporta es porque no trabaja; o si trabaja, no está afiliado al seguro social. La justicia no es que se robe la casa, sino que se cumpla la ley y su empleador lo inscriba a la seguridad social; o si es independiente, que acepte su situación y busque como remediarla.

Es muy fácil que para hacer clientelismo repartas dinero para que la gente siga botando por ti y colabores con la tolerancia de gente irresponsable e inmadura. A todo mundo le gusta que le den y a muy pocos les gusta hacer el esfuerzo para con seguir lo que necesitan. Así no se saca a un país adelante. Si supiéramos historia, se nos vendría a la mente Stalin que tuvo casi que esclavizar al trabajador de su país para entrar en la carrera de industrialización global y ni así lograba sus objetivos quinquenales. Nada puede ser gratis, lo que se reparte no es la riqueza sino la pobreza. Sólo hace falta ver las imágenes que nos llegan de cuba, con carros viejos, edificios sin mantenimiento, la gente acostumbrada a que esa es su realidad de todos los días.

Tampoco estoy de acuerdo con la realidad que representa Trump o el presidente del Brasil. Nadie puede salir adelante aplastando a la humanidad. Les recomiendo la lectura de Yuval Noah Harari, De animales a dioses: Breve historia de la humanidad.

Hablando de otro tema: Me he dado cuenta que los nuevos semáforos que han colocado en el bulevar revolución, carecen de nomenclatura. La anterior era clara y visible, no daba ningún trabajo su lectura. Sé que debería saberme de memoria el nombre de cada una de lñas calles; pero no pienso tanto en mí, sino en las personas que vienen de fuera; sobre todo ahora que estamos promoviendo la inversión. Es un pequeño detalle que a lo mejor ya tenían contemplado colocar; como las cosas ahora se hacen en un diseño integral, se echan de menos los reemplazos cuando los anteriores ya están siendo retirados.

A veces los políticos hablan mucho y hacen poco, sean del partido que sean. Están perdiendo toda credibilidad.