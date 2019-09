'Conservadores, moralmente derrotados', señala AMLO

"Los conservadores están moralmente derrotados", afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a sus adversarios.

Ante unos 500 invitados al Patio de Honor de Palacio Nacional, el mandatario destacó que la mayoría de los ciudadanos y los empresarios están de su lado, cooperando, por lo que se dijo optimista, pero sin aflojar el paso.

"Los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio, sin embargo no han podido constituir, y esto lo celebramos y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además lo digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia, es lo que estoy percibiendo, están moralmente derrotados," expresó.

Añadió que los conservadores están moralmente derrotados porque "no han tenido oportunidad de mostrar un paralelo entre el periodo neoliberal, caracterizado por la prostitución y el oprobio, es una de las fases más vergonzosas de la historia de México, si seguimos aplicando el principio de moralizar la vida pública, en donde esté por encima el interés nacional, se impondrá a los hombres ambiciosos seducidos por el falso brillo de lo material y lo mezquino".

El presidente López Obrador insistió en que mientras "los que se oponen al cambio viven aturdidos, la mayoría de los mexicanos están feliz, feliz, feliz".

Aseguró que en los primeros nueve meses de su gobierno "han soplado buenos tiempos y hemos llevamos una transformación con poca confrontación y sin violencia política", aunque, reconoció que prevalecen las demandas legítimas de los ciudadanos y de los adversarios, las cuales dijo "no queremos que dejen de existir".

Reiteró que como presidente no tiene derecho a fallar.

Ante empresarios y dueños de medios de comunicación, entre ellos el Director General de EL UNIVERSAL, Juan Francisco Lanz Duret, el presidente López Obrador dijo que si sigue actuando en forma ética y aplicando con voluntad firme la política, de moralizar la vida pública "nada ni nadie podrá detenernos.

"La aplicación del principio supremo de la soberanía del pueblo y el interés nacional se impondrá a los hombres ambiciosos seducidos por el falso brillo de lo material y lo mezquino", resaltó.