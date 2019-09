En vivo: López Obrador rinde Informe de Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rinde este domingo su Primer Informe de Gobierno, en el Patio de Honor de Palacio Nacional.

El acto se realiza ante la presencia de al menos 500 invitados, entre los que se encuentran legisladores federales, gobernadores y representantes del Poder Judicial, así como líderes de diferentes sectores e integrantes de la iniciativa privada y de la academia.

López Obrador da cuenta del estado en que encuentra el país en los diferentes rubros como seguridad, economía, educación, salud, migración y corrupción, una de sus principales banderas.

Esta es la primera vez que un Jefe del Ejecutivo Federal ofrece su informe previo a entregarlo al Congreso de la Unión.

Previo al mensaje del presidente, primeramente se realizaron los debidos actos cívicos a los Símbolos Patrios mexicanos.

Ya al tomar la palabra, López Obrador aprovechó para agradecer a las autoridades políticas y representantes de los diferentes sectores de la sociedad, que lo acompañan en su Informe.

Acto seguido, el mandatario dio inicio a su mensaje, en el que aseguró que a la fecha, ha cumplido con su palabra de "separar el poder económico del poder político".

Señaló que el "Poder Ejecutivo ya no interviene, como era costumbre, en las decisiones del Poder Legislativo y del Judicial (...) no se entremete tampoco en las decisiones de órganos autónomos (...) y se abstiene de interferir en la vida eterna de sindicatos y de partidos políticos".

Afirmó que con su gobierno, se está transitando hacia una verdadera democracia y como prueba citó que "las elecciones son limpias y libres".

Llamó al Congreso para que apruebe la reforma de revocación de mandato, que elimine las trabas legales para la realización del método de la consulta popular y a que cancele el fuero a servidores públicos.

En otro punto, afirmó que su gobierno ha procurado que la relación bilateral con Estados Unidos se conduzca con base al respeto mutuo.

Asimismo, externó nuevamente su solidaridad con el pueblo estadounidense, por los recientes hechos violentos ocurridos en su país, como los tiroteos en Texas.

Se refirió también a la amenaza de imponer aranceles por el tema migratorio y aseguró que se cumplen los compromisos acordados, con el total respeto a los derechos humanos.

Reiteró que la situación actual del país es responsabilidad del modelo neoliberal que se aplicó en administraciones anteriores y que "nada ha dañado más a México que la deshonestidad de sus gobernantes", pues acusó que esto es la principal causa de la desigualdad y la violencia.

Por tanto, señaló que si le piden resumir en una frase cuál es el plan de su gobierno, respondería que es "acabar con la corrupción y con la impunidad".

Y como acciones para cumplir con este propósito, citó el combate al robo de combustibles, que aseguró que se ha reducido en un 94%, lo que permitirá recuperar 50 mil millones de pesos este año.

Refirió también que se canceló la condonación de impuestos a grandes empresas y que "no se permite el huachicol ni arriba ni abajo".

Con lo anterior, a lo que se suma que la expedición y uso de facturas falsas es delito grave, la reorientación de presupuestos a programas significativos, informó que se han conseguido ahorros por 145 mil millones de pesos.

Enlistó también la eliminación de pensiones a expresidentes, la supresión de privilegios a altos funcionarios, la eliminación del Estado Mayor Presidencial, la negativa al uso de aeronaves privadas, la puesta en venta del avión presidencial y otros 71 aviones y helicópteros.

Como otro elemento "básico" de su política, señaló a la usanza "tecnocrática" de medirlo todo en términos cuantitativos, pues lo que busca su gobierno es un "objetivo superior, lograr el bienestar de la población".

Por tanto, dijo que los propósitos económicos fundamentales de su gobierno son fortalecer la economía popular, impulsar proyectos para el desarrollo regional, fomentar la participación de la iniciativa privada y promover la intensificación del comercio exterior y la captación de la inversión extranjera.

Y en cuanto a ingreso de recursos, reconoció la llegada de remesas que envían los migrantes, para los cuales pidió un aplauso.

Como los programas que ha echado a andar ya su gobierno, citó a los primeros proyectos para el Tren Maya y las refinerías en Salina Cruz y Minatitlán.

Informó que se ha cumplido con el compromiso de que "no hemos quedado a deber absolutamente nada" para la cancelación de la obra en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que habría provocado hundimientos y detrimento ambiental. Además, prometió resolver la saturación del actual aeropuerto en tres años, con un ahorro de más de 100 mil millones de pesos para el pueblo de México.

Mencionó también que por primera vez en 14 años, se detuvo "la caída progresiva en la producción de petróleo", ya que de 3 millones 400 mil barriles que se producían en 2004, se había reducido a 1 millón 670 mil barriles.

Agradeció a Carlos Slim, Carlos Salazar y Antonio del Valle, por los acuerdos logrados respecto al tema de gasoductos, que permitirá garantizar el abasto durante los próximos 20 años.

Sobre la llegada de inversiones extranjeras, dijo que se captaron 18 mil millones de dólares en el primer semestre del año, "la cifra semestral más alta en la historia de México" y "ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos".

Confió en que los congresos de EUA y de Canadá aprueben el T-MEC y esto permita fortalecer aún más la economía mexicana.

"La nueva política económica significa tener también finanzas sanas, equilibradas (...) no gastar más de lo que ingresa a la Hacienda Pública", dijo y reiteró que no se han aumentado ni creado nuevos impuestos y que "no ha crecido ni crecerá la deuda pública".

Señaló que la inversión va a la baja, han crecido las reservas internacionales y el peso se ha mantenido estable en comparación con otras monedas.

"Tenemos finanzas públicas sanas. La economía está creciendo poco, pero no hay recesión, además ahora es menos injusta la distribución del ingreso", expresó, al tiempo que enlistó beneficios de programas como el de Jóvenes construyendo el futuro, la entrega de becas y apoyos a adultos mayores, además del incremento en el salario mínimo.

Respecto a otros temas, citó la eliminación de "la mal llamada reforma educativa", la celebración de asambleas de padres y maestros para conformar comités y la entrega directa de recursos, para que llegue mejor a los beneficiarios.

A esto sumó la apertura de nuevas universidades públicas, la publicación de libros a precios accesibles, la impresión de la Cartilla Moral, la incorporación de 9 mil estudiantes adicionales a becas de posgrado, y el reemplazo del Seguro Popular, que incluye el trabajar por un mejor abasto y distribución de medicamentos.

Reconoció también la creación del Instituto para devolverle al pueblo lo robado y agradeció a los empresarios y personajes de la sociedad en general que están participando en las subastas que se realizan.