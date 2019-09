“Después de las emociones del juego, solamente queda la frialdad de los números”. - Pepe Segarra – +

La razón le asiste al tremendo “Pepillo” Segarra cuando afirma en cada una de sus formidables crónicas, al caer el último out, que luego de cientos de pitcheos, swings monstruosos y fenomenales lances defensivos, lo único que queda para analizar son los números, las estadísticas, el alma del Rey de los Deportes, el cual genera más análisis numéricos que ningún otra actividad en la vida.

Recién el pasado sábado, publicamos en la portada de nuestro querido META, un desglose de la temporada 2019 para los Algodoneros del Unión Laguna, basado en los aspectos estadísticos, pero también en otros tantos factores que influyen en un juego tan complejo como es el beisbol.

Con los números no hay duda, la temporada fue un desastre para los Guindas, con el peor porcentaje de victorias en la historia de la franquicia, este equipo ganó menos juegos que en el 2018, con todo y el grosero manoseo de peloteros que realizó la anterior directiva, en claro perjuicio de la afición lagunera, a la que faltaron al respeto una y otra vez. Sin embargo, sin afán de “defender” al equipo de casa, hay que ser capaces de analizar y observar lo que va más allá del terreno de juego, dejar de ser “resultadistas”, aunque ciertamente en el deporte profesional, los resultados lo son todo y en el caso del equipo de beisbol de La Laguna, han escaseado esas satisfacciones.

Se debe ir más allá de ese último lugar en el standing, en el bateo y pitcheo colectivo, para ver que no hay gozo, sin sufrimiento, que el único lugar en donde el éxito está antes del trabajo, es en el diccionario y vaya que con el Unión Laguna había mucho trabajo por hacer, pues los anteriores propietarios no dejaron ni siquiera bates y pelotas.

Los invito a ver aspectos positivos, para mí, el mejor es que mis inviernos serán diferentes y ya no me estarán preguntando con preocupación, si el equipo seguirá en casa, porque eso ya es más que seguro. Feliz domingo y recuerden disfrutar la vida, hasta que caiga el out 27