Diputados panistas gritan 'espurio' a Muñoz Ledo

"¡Eeespurio!, ¡eeespurio!, gritaron al unísono los legisladores del PAN al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, apenas quedó firme, otra vez, para al menos los primeros cinco días de septiembre, como presidente camaral.

Pero Muñoz Ledo les reviró: "se suplica revisen su lista de adjetivos porque sólo tienen uno".

Así cerró este sábado la rápida sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, en la que quedó instalada para el segundo año de la 64 Legislatura.

La molestia del PAN quedó sólo en ese grito, con tono futbolero, mini pancartas con la leyenda #MorenaNoCumple y una postura en tribuna, a cargo del coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, en la que lamentó el incumplimiento morenista a los acuerdos.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ganó con 53.19 % de la votación "y tiene amplia legitimidad", pero "nadie de aquí obtuvo mayoría", recordó el panista a los aliados de la 4T.

"La Coalición Juntos Haremos Historia, (Morena, PES, PT) obtuvo 43.58 % pero Morena solo alcanzó 37.25%. Creo que tenemos que hablar con la verdad, dialogar y respetarnos", reclamó al ejercer en tribuna el derecho al pataleo.

"Hoy lamentablemente Morena no cumplió. No cumple la ley y no cumple el acuerdo político", lamentó el panista