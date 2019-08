Nuestro Recomendado

John Williams un disco bajo el sello Deutsche Grammophon en el que el afamado compositor de banda sonoras como la oscarizada partitura de “Schindler’s List” reinventa sus temas más queridos para el violín de la prestigiosa intérprete alemana Anne-Sophie Mutter.

Este trabajo, que según un comunicado de la discográfica nace de la “mutua admiración” entre ambos, incluye desde piezas de “Star Wars” (”Luka And Leia” de “Return of the Jedi”) a obras más recientes como “Hedwig’s Theme” de la saga de Harry Potter.

Nuevas versiones de “Permiso para amar hasta medianoche” y “Drácula”, originalmente escritas en 1970 y raramente interpretadas desde entonces, aparecen también en el repertorio de este disco, el primero que Williams graba para Deutsche Grammophon.

No falta la citada BSO de ”Schindler’s List”, una de sus creaciones más valoradas, con la incorporación del tema principal y de “Remembrances”.

“Interpretados al violín, se convierten en una experiencia emocional diferente”, señaló su autor en declaraciones recogidas por la discográfica.

Williams acometió esta nueva interpretación de su obra mientras trabajaba en su último proyecto para el cine, la banda sonora del episodio IX de la saga “Star Wars”, que está pendiente de estreno.

Considerada como la más grande violinista de nuestro tiempo, el talento de Anne-Sophie Mutter ha sido ampliamente avalado por figuras como Herbert von Karajan (quien la descubrió con tan sólo 13 años) y con numerosos galardones, entre ellos varios premios Grammy.

Williams ha ganado el Óscar en cinco ocasiones y tiene en su haber 51 nominaciones, consagrándolo como el segundo hombre con más nominaciones al máximo galardón del séptimo arte después de Walt Disney.

También posee cuatro Globos de Oro, siete BAFTA y veintitrés Grammy. En 2005, su obra en la banda sonora de Star Wars fue seleccionada por el American Film Institute como la obra musical más grande del cine estadounidense. Es uno de los compositores más reconocidos de música de cine.

Influencias: - Neorromanticismo. -Influencias de compositores del romanticismo alemá.