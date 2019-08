Negocios en Coatzacoalcos cierran por miedo

En la calle Juan Escutia, de la colonia Benito Juárez Norte, a cuatro cuadras del centro nocturno El Caballo Blanco, atacado el pasado 27 de agosto, más de 40 comercios cerraron en 10 calles a causa de las extorsiones y cobro de piso de grupos delictivos que operan en la zona en los últimos años.

Antonia, pequeña comerciante que siempre ha vivido en este puerto, recuerda que la decadencia comenzó hace cinco años, quizá un poco más, nunca había pensado irse de Coatzacoalcos, pero después de la escalada de violencia, dice que la idea es constante, pero no tiene a dónde ir, así que su única opción es encerrarse a piedra y lodo en su vivienda mientras la ciudad arde.

Esta mujer de 66 años y su esposo son clientes frecuentes de los casinos, pero desde que sucedió el ataque en El Caballo Blanco suspendieron sus visitas, no quieren arriesgarse, pues les llega el recuerdo del Casino Royal en Monterrey, Nuevo León, donde hace ocho años también murieron personas en un incendio provocado.

Salir de noche en la ciudad, por el momento tampoco está en los planes de Antonia, aunque reconoce que la vida comercial en Coatzacoalcos continúa con los que no tienen opción de irse a otro lado.

Platica que "hace tres años nos hablaron para extorsionarnos, no hay comerciantes o empresarios que no les hayan hablado para quitarles dinero. Coatza se convirtió en un lugar peligroso para vivir. Los de dinero se van a Puebla o a Mérida, los más jodidos nos quedamos, no tenemos dónde ir", comenta, y pide no mencionar su verdadero nombre, porque nadie está seguro en lo que será uno de los polos de desarrollo del proyecto transístmico del gobierno federal.

Todos en el puerto ubican cada uno de los bares que han sido quemados por el crimen. Antonia no es la excepción, a lo largo de todo el malecón costero señala un gran número de negocios, sobre todo bares, cerrados y abandonados, algunos aún muestran rastros de incendios como el bar Los Mangos.

En el centro de la ciudad también existen negocios cerrados por el cobro de piso, aunque en esta zona son muy pocos, a diferencia de la Costera o algunas colonias comerciales como la Benito Juárez Norte.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz (SSP), en los últimos tres meses en Coatzacoalcos han incendiado seis espacios comerciales, el más trágico fue El Caballo Blanco, con 29 muertos y seis heridos. Los otros lugares que fueron quemados son el Bama, bar La Catrina, Cocinas Integrales Williams, Lotes de Auto Nuevo Milenio y bar Los Mangos, todos entre el 28 de mayo y el 27 de agosto.

Según la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en el puerto de Coatzacoalcos han cerrado alrededor de 5 mil comercios por las extorsiones.