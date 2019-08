Próxima meta: un récord guinness

(CUARTA PARTE)

Cuentan, cerca de la población, en la comunidad de Orduña, con la zona arqueológica Los Remedios, la Fábrica de Soria, Centro histórico Viñedo de San Miguel Capillas de Indios Siglo XVI y la Escuela de Artes INBA la cual era anteriormente una antigua estación de ferrocarril.

Este tradicional municipio de 90 mil habitantes se siente muy orgulloso de la capilla dedicada a San Francisco, la cual cuenta con cuatro retablos chapeados de oro, construida hace más de cuatrocientos años, además tiene a uno de los tres santuarios más importantes de la Virgen de los Remedios en México con una arquitectura muy peculiar, haciendo a Comonfort "La joya del barroco en México" Para celebrar a la Virgen de los Remedios son muy famosas sus fiestas a finales del mes de noviembre, donde se viven tradiciones ancestrales.

El día último del año, el 31 de diciembre, se realiza una procesión que recorre las calles de Comonfort en la cual, se cubren las calles con tapetes de aserrín meticulosamente diseñados iniciando y finalizando en la parroquia. Tradiciones que me ha tocado apreciar en otros Pueblos Mágicos sobre todo en el estado de Veracruz y Tlaxcala.

Un descanso en el recorrido de su centro histórico en el Jardín 5 de febrero antes de continuar con el recorrido vale la pena. Aprovechándolo en ocupar una de las tantas bancas de hierro forjado; en el centro del mismo jardín el kiosko rodeado por grandes árboles y el muy grato canto de los pájaros; nos tocó ver algo que no es muy común: varios jóvenes embebidos, ensimismados en la lectura de algún libro, tal vez una buena novela o bien acompañados de grandes vasos de jugos naturales o bien de fruta en trozos de diferente variedad, que realmente no es difícil hacerse de uno de ellos y disfrutarlo en grande. Observamos varios estanquillos donde ofrecen muy bien resguardados del polvo e insectos, con grandes canastos de panes de donde emanan unos exquisitos aromas y ya adquiridos de no menos exquisitos sabores y que decir de las deliciosas y exóticas nieves que se ofrecen por doquier y que para ser sincero en nada les piden a las que ofrecen en Dolores Hidalgo, eso sí a precios más bajos. Muy cerca del lugar, pero dentro del mismo centro histórico se encuentra el Mercado Hidalgo y al ingresar al mismo nos invaden los diferentes olores. Allí encontramos verdaderas exquisiteces como las gorditas de requesón hechas a base de tortillas de maíz resquebrajado. Verdaderamente no podemos resistir la tentación de saborear, cuando menos dos o tres, por supuesto de diferentes guisados acompañadas de un refrescante litro de jugo natural o combinado. Por fuera del mercado se ofrecen todo tipo de verduras así como de frutas y una gran variedad de ensaladas de nopalitos acompañadas de varios tipos de otras verduras, donde predomina el cilantro que además de darle un exquisito olor y no menos un agradable sabor. No pueden faltar los deliciosos chicharrones y carnitas de puerco y no te apene pedir unos tacos acompañados de alguna de las ensaladas de nopalitos y tranquilamente saborearlos en donde mejor te acomodes. Por supuesto en Comonfort no hay tiendas ni centros comerciales de cadena como en las grandes ciudades, pero verdaderamente disfrutaras por unos días de todas estas exquisiteces.

No debemos abandonar Comonfort sin probar el deliciosa "fruta de hornos. Si hay algo que a los viajeros, a los turistas nos encanta es conocer la gastronomía de cada lugar que visitamos. Por ello, no podemos dejar de degustar la tradicional "fruta de horno", cabe señalar que estas frutas tal cual sino exquisitos panes que, al cocerse desprenderá un aroma embriagador que es similar al de la fruta cocida. Puede comprarlos en el centro de Comonfort como en Soria. En cuanto artesanías puedo decir que no es muy variada, pero los "molcajetes" están considerados como el mejor "souvenir" que puedes traer de regreso.

Si todavía tus condiciones físicas aun te lo permiten, atrévete a subir al Cerro de los Remedios mismo que se trata de un sitio de carácter cívico ceremonial. Para subir este cerro, se recomienda que se haga lo más temprano posible pues, después del mediodía el sol aparece y podría evaporar a la misma gente. No obstante, después de la larga travesía llegarás al templo de Nuestra Señora de los Remedios y luego llegar a un Mirador. Esto último permitirá tener una vista espectacular de todo Comonfort. Así el cansancio de la subida será muy bien recompensado.

Colindando con Comonfort se encuentra otro pueblo: Empalme cuyo nombre proviene de la gran cantidad de par de vías que se encuentran frente un hermoso edificio con una arquitectura fuera de serie y de una antigüedad mayor a cien años y que por supuesto aun en movimiento, lo que me hizo recordar a otro lugar, con el mismo nombre: Empalme, Sonora, muy cerca de Guaymas, pero donde la cantidad de vías es muy superior al del estado de Guanajuato. Tuvimos observar en los pocos minutos que allí estuvimos, ver el paso de varias locomotoras con su característica forma de anunciar su paso por los poblados.

Si tu visita a Comonfort es por varios días visita Soria, una pequeña comunidad que destaca por ser un tradicional pueblo textilero el cual se encuentra a 15 minutos del centro de Comonfort, mismo se fundó alrededor de una fábrica de textiles. Aquí podrás recorrer sus calles y sentir la frescura de un lugar recientemente reforestado. Además se pueden encontrar pequeños restaurantes para degustar lo mejor de la gastronomía local También cuenta con una tienda de saldos en la que se podrán adquirir trajes y camisas hechas con casimires a un bajo costo. Otra opción es que se visite la galería de arte en la que se encuentra la obra de Josefina Membrillo. Se recomienda ponernos en contacto con la propia Josefina, artista plástico, residente y gestora de las visitas a Soria.

Para ser sincero en la mayoría de los pueblos mágicos se invierten dos días, máximo tres siempre que se desee conocer algún lugar de importancia que se encuentre a sus alrededores cosa que me sucedió en diferentes ocasiones en mis recorridos por los 121 de ellos.

En fin, este nuevo Pueblo Mágico, es sin duda un destino increíble para conocer este 2019 y comprar un buen molcajete elaborado de piedra volcánica, pues para decir ellos pregonan que son los mejores en elaborarlos, aunque el estado de Oaxaca también dicen lo mismo.

En lo personal puedo mencionar que con mi visita a Comonfort termino mi recorrido por los 121 Pueblos Mágicos que tenemos en el país, tarea que me llevó un total de 17 años.

