Federales no serán indemnizados

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, hizo un llamado a los aproximadamente 150 integrantes de la Policía Federal inconformes por su traslado a la Guardia Nacional y les pidió, si así lo desean, desahogar su malestar a través de las vías jurídicas y no afectando con bloqueos a tantos ciudadanos.

En conferencia de prensa al participar en la reunión plenaria de los diputados de Morena, Durazo adelantó que no habrá indemnizaciones para los integrantes de la Policía Federal que no se quieran transferir a la Guardia Nacional, pues hay otras 11 instancias en las que pueden continuar con su carrera, con sus mismas condiciones laborales.

"Nosotros hacemos un llamado a los inconformes a que construyamos una solución en las mesas de negociación que hemos instalado, no es justo para el resto de la ciudadanía, que en la búsqueda de la defensa de un derecho -así sea legitimo- se afecte a tantos ciudadanos aquí en la capital, los convocamos a construir una solución y si alguna de ellas no es posible como la de la indemnización, que utilicen la vía jurídica y el gobierno de la República va a respetar escrupulosamente el proceso jurídico", dijo.

"Nosotros no estamos liquidando la Policía Federal, la estamos transfiriendo a la Guardia Nacional y estamos transfiriendo al personal, respetando su antigüedad, sus derechos, sus prestaciones, su sueldo, su grado y además esta transferencia es voluntaria", agregó.

Rechazó que sea el 30% de los elementos de la Policía Federal los que faltan por trasladarse a la Guardia Nacional y que están participando en protestas y bloqueos, dijo que máximo deben ser unos 150 elementos.

Recordó que para aquel elemento que no quiera pasar a la Guardia tiene 11 opciones de reubicación, "si en 11 opciones no encuentra una que las satisfaga, casi tendría yo derecho a pensar que están dispuestos a no darse por satisfechos".