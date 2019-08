Niños rusos definen ganador de playera con 'piedra, papel o tijera'

En la grabación, se muestra como los tres niños sujetan fuertemente una camiseta del FC Dinamo Moscó, mientras el chico con anteojos aparentemente propone resolver el conflicto con un "piedra, papel o tijera", siendo él el primero en ser eliminado.

Al final el ganador fue el chico de la playera de rayas, quien posteriormente corre a celebrar mientras besa y abraza la camiseta color azul.

Who are your bros in football?



@premierliga_en pic.twitter.com/LivyYUdSQz