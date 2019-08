Pide AMLO investigar muerte de niña por supuesta falta de medicinas contra el cáncer

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar el caso de una menor, quien supuestamente perdió la vida por el desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer del Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, y castigar a quienes, en su caso, resulten responsables.

En conferencia de prensa, se pronunció por esclarecer este caso y detectar si hubo negligencia médica por la escasez del medicamento metotrexato para la afección oncológica, pero pidió "ser muy objetivos en estos casos y no mentir ni crear campañas de desprestigio”.

Al señalar que hay inconformidad de quienes venden los medicamentos "porque se pasaban", y que este factor se tiene que tomar en cuenta, sostuvo que si el expresidente estadounidense Barack Obama no pudo, "nosotros sí vamos a poder, con todo respeto, no es que estemos diciendo que somos mejores, es que no vamos a permitir la corrupción, no vamos a ceder" a intereses creados en el sistema de Salud.

López Obrador recordó que el año pasado se invirtieron 90 mil millones de pesos en medicamentos, de los cuales 70 por ciento lo vendieron tres empresas, lo que evidenció las prácticas de corrupción.

“Por ese influyentísimo se está investigando a las empresas que tenían el control casi absoluto del abasto de medicamentos (…) es un asunto complejo porque se pagaban de más, se robaban el dinero y había una gran corrupción”, insistió el jefe del Ejecutivo federal.

Este jueves, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, ofreció una disculpa a los padres de los pacientes con cáncer y reafirmó el compromiso del gobierno federal para evitar que falten medicamentos para el tratamiento contra esta enfermedad en los hospitales.

“Soy sensible a sus demandas y si me expresé mal en otro momento, hoy reitero mi más profundo respeto a su lucha diaria contra el cáncer”, dijo a los padres de familia.