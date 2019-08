'Fake news': directora de secundaria en NL no rapó a estudiante

Micaela Zapata Mata, directora de la escuela secundaria # 2 Guelatao, de Santa Catarina, Nuevo León, con 50 años de trabajar como educadora resultó víctima de un linchamiento mediático y en redes sociales, al viralizarse una fotografía que supuestamente evidenciaba que estaba "rapando" a un estudiante como castigo por llevar el pelo largo, siendo que en realidad sólo estaba indicándole que de acuerdo al reglamento escolar, debería llevar el pelo corto.

Su versión fue confirmada por la Secretaría Estatal de Educación quien informó que en respuesta a la fotografía que se difundió en redes sociales, donde se hizo referencia al supuesto corte de cabello o rape a un alumno por parte de la directora, se realizó una investigación sin que hubiera denuncia del padre de familia o el supuesto afectado, a fin de salvaguardar la integridad del menor.

"La Dirección Jurídica de esta dependencia en coordinación con la Supervisión de la zona y la Dirección de Secundarias, envió un citatorio a la directora en cuestión para dialogar sobre el tema, el cual tuvo como resultado que la docente negó en todo momento los hechos al señalar que durante el inicio de clases de este pasado 26 de agosto, explicó durante una asamblea a padres de familia y alumnos el reglamento de la institución, entre los cuales incluye portar el cabello corto y del cual hizo referencia visual a los presentes, señalando el largo del cabello de un estudiante, sin que esto significara que lo haya cortado o "rapado".

Asimismo, la Secretaría, con apoyo de la Oficina Regional número 4 y directivos del plantel identificó a la presunta víctima y se hizo contacto con la madre de familia del menor, la cual negó los hechos difundidos en redes sociales y algunos medios de comunicación, además de señalar que estaba de acuerdo con los reglamentos de la escuela, y satisfecha con la calidad educativa del plantel, por la que ha recibido varios reconocimientos.

La profesora Zapata explicó que siendo el primer día de clases, su mayor preocupación es buscar la tranquilidad emocional de los alumnos de nuevo ingreso, quienes experimentan un cambio muy brusco al pasar de primaria a secundaria, de ahí que los recibe el primer día para platicarles sobre el compromiso y las obligaciones que van a adquirir en la secundaria, además les habla cómo debe ser su presentación y arreglo personal.

Agregó que le llamó la atención un alumno que traía su camisa por fuera. "A ver, ¿por qué trae usted su camisa por fuera? Y cuando le respondió notó que era un niño especial porque presentaba problemas de lenguaje, por lo cual le pidió que se acercara para escucharlo mejor.

Al tenerlo cerca, agregó la directora, observó que el alumno traía su pelo muy largo y le preguntó por qué, y cuestionó si sus padres estaban ahí, cuando el niño le dice que no, ella cambia el micrófono de la mano derecha a la izquierda, toma el pelo del niño y le señala, "mi amor, le dices a tus papás cuando llegues a tu casa, que te corten el pelo, porque si no, mañana no te voy a recibir".

El estudiante con un movimiento de cabeza, dijo que sí y se fue a su lugar, afirmó la directora Micaela Zapata, y en eso consistió el incidente, que ni siquiera tendría que denominársele así, pues se trata simplemente de una situación natural, para indicarle a un alumno cuáles son las normas del reglamento escolar y los padres de familia lo saben.

Eso fue lo que se convirtió en una difamación, por parte de alguna gente sin escrúpulos a la que le molesta lo que yo hago en esta escuela.

Agregó que solamente que sus dedos fueran tijeras, le habría cortado el cabello en presencia de todo el alumnado, como se aseguró en redes sociales por alguien de mala fe, y luego por quienes replican sin comprobar la veracidad de una información.

Zapata Mata dijo que tiene 50 años como educadora, 47 reconocidos por las autoridades educativas y tres más bajo la modalidad de contrato, situación que le permitió estos días de linchamiento mediático, recibir múltiples apoyos de exalumnos que luego llevaron a sus hijos y ahora en su escuela educa a sus nietos.

"Agradezco el apoyo que he recibido y que me compromete a perfeccionar mi apoyo a los jóvenes", dijo la maestra Micaela, al tiempo de lamentar que la sociedad enfrenta problemas por la pérdida de valores, ya que muchos padres en vez de formar destruyen a sus hijos. "Los niños y jóvenes, no toman el mal camino porque ellos lo elijan, son orillados a eso porque no son amados, y no hay comunicación en la casa", señaló.

Apoyar a un hijo, expresó Zapata Mata, no es darle sólo lo material, sino principalmente darle amor, respeto y valores en la práctica para que sea persona de bien.

Afirmó que está considerando presentar una demanda por difamación contra los medios que antes de investigar, señalaron que rapó al estudiante, causando daño a su imagen.