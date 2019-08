Ordenan repetir elección para el Senado

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHyJ) de Morena anuló por violaciones flagrantes al estatuto el proceso interno de la bancada en el Senado por el que se eligió a la legisladora Mónica Fernández para presidir la mesa directiva a partir del 1 de septiembre.

Los integrantes de la Comisión ordenaron reponer el procedimiento, y con ello dieron la razón al senador Martí Batres.

La CNHyJ informó que "se inválida el proceso electivo de la bancada de Morena en el Senado y se instruye reponer el mismo" en su cuenta de Twitter.

El presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama, celebró como "una gran victoria moral y política", la resolución de la Comisión de Honestidad y Justicia que manda reponer el proceso interno para la elección de mesa directiva.

Acompañado por la senadora Antares Vázquez, secretaria de la mesa directiva que encabeza, Batres dijo que no se postulará para otro proceso interna, "si continúa este tipo de conducción del grupo".

"No participaré en un nuevo proceso interno mientras no cambien las condiciones al interior del grupo parlamentario y, además, porque mi batalla no es por un cargo como un fin en sí mismo. Tampoco convalidaré las irregularidades antes señaladas por la CNHyJ", señaló.

El senador agregó que el procedimiento que lo descartó de la presidencia del Senado es ilegal. "Hubo irregularidades", y lo ha señalado la Comisión de Honestidad y Justicia en su resolución, que es obligatoria para los militantes de Morena.

El senador Ricardo Monreal Ávila calificó como una estrategia política, pero jurídicamente endeble, el fallo de la Comisión de Justicia partidaria de Morena que revoca la elección en la que Mónica Fernández ganó la presidencia de la Mesa Directiva, a la que calificó de desmedida y arbitraria.

Lamentó que no se hayan escuchado sus argumentos ni se le haya dado derecho de audiencia, y aunque aseguró que no abonará a la división, advirtió que agotará los recursos legales a su alcance.

Monreal Ávila presnetó una carta firmada por 44 senadores, quienes según él ratifican su apoyo a Mónica Fernández Balboa como aspirante a presidenta de la Mesa Directiva del Senado.