Cacha y Dominic rimarán en Torreón

Improvisar es enfrentar el momento, la vida. Los jazzístas popularizaron esta técnica en el siglo XX,cuando ejecutaban notas aleatorias en sus instrumentos; pero épocas atrás esclavos negros improvisaban, en canciones a capela, sus quejas en los campos de algodón.

Por eso, la improvisación es libertad: tirarse al agua y dejarse llevar por la corriente, pero sin perder el control, siempre siendo dueño de sí mismo.

En la cultura Hip Hop, el freestyle (o improvisación) sustituyó en los barrios a muchos conflictos. Los jóvenes comenzaron a expulsar sus frustraciones en batallas líricas, retando a otros compañeros para percatarse de quién tenía más capacidad de lanzar oraciones coherentes.

Quizá después de la película 8 Mile (2002), protagonizada por Eminem, y la creación en Iberoamérica de la liga Red Bull Batalla de los Gallos, el fenómeno ha ido en auge en los países de habla hispana. Tanto que la mayoría de sus exponentes ahora viven de improvisar, trabajan por su arte y viajan por todo el continente americano sin la necesidad de apoyos gubernamentales.

Actualmente, en México hay decenas de ligas de freestyle, donde raperos nacionales e internacionales compiten en cada evento por ser el mejor, pero reconociendo el esfuerzo de sus contrarios. En la Laguna, la Freestyle Evolution es una de ellas y hoy por la noche tendrá su función estelar a cargo de Cacha (Argentina) y Dominic (México), dos jóvenes raperos provenientes de barrios latinoamericanos, quienes ahora se dedican a viajar por la improvisación que ofrece el mundo.

Previo a su presentación en Torreón, y recién desempacados de Perú, ambos accedieron a platicar con El Siglo de Torreón sobre su arte.

Cacha es originario del pueblo de Lobería, ubicado en la provincia de Buenos Aíres. Ante la escasez cultural en su tierra, un día viajó a la ciudad vecina de Necochea, allí conoció el Hip Hop y se enamoró de la escena urbana.

Influenciado por el filme de 8 Mile, sintió cómo el freestyle comenzó a correr por sus venas. Un torrente de rimas surcó su talento. Rememora que en su primer evento no había ni 60 personas. Tenía 12 años y los nervios le hacían jugada.

Pero el tiempo lo ha movido de escenario. Ahora ha podido actuar ante más de 20 mil personas y los nervios que lo solían paralizar se han convertido en una inspiración para lograr mejores actuaciones.

"Nunca me imaginé que el freestyle llegara a tanto. Siempre lo hice porque me hacía feliz. Me encantaba ir a una competencia, un día perder en primera, al mes siguiente llegar a segunda, después a semifinal; digamos, esa etapa de superarte, poder superarte a ti mismo más que al otro".

Para el joven argentino, el talento existe, pero muchas veces hay que pulirlo.

"Tienen que estar enfocados, creo que el tiempo que inviertas en lo que amas es lo más importante".

Por su parte, Dominic es oriundo del puerto guerrerense de Acapulco y comenzó su carrera escribiendo canciones de rap. Para él, la improvisación se le dio de manera natural.

Recuerda la primera vez que tomó un micrófono y subió a un escenario. No había mucho público, pero sus manos sudaban y temblaban a causa de los nervios. Su aliciente fue que en aquel evento se consagró como primer lugar en la competencia de batallas. Ahora, las tarimas le siguen emocionando, pero de otra forma.

"Entre más público haya, vas sintiendo más presión. Estamos en un punto en el que ya no nos ponemos tan nerviosos como tal, quizá ansiosos y un poco presionados, pero ya no igual que en nuestro primer evento".

Su talento le dio el boleto de avión para planear en el cielo latinoamericano. Ha recorrido diversos puntos del continente, degustado distintas comidas e intercambiado sus ideas con colegas, algo que sabía que sucedería, pero que no esperaba tan pronto.

Dominic refiere que le es imposible contar los eventos que tiene por año, sólo afirma que son bastantes y aconseja a los jóvenes que están iniciando a improvisar, que dicho arte ya no es un juego, que éste se ha profesionalizado y ha evolucionado hasta un punto en que se puede vivir y mantener a una familia.

Cacha y Dominic ofrecerán hoy, viernes 30 de agosto, una batalla de exhibición en la Freestyle Evolution, a celebrarse a las 19:00 horas en la discoteca Vida.