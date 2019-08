¿Puede torcerse la ley o desconocer sus antecedentes a conveniencia del que no quiere aceptarlas?

La fracción vii del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso establece la forma de elección de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. A principios de la LXIV Legislatura los tres grandes partidos convinieron en que al segundo y tercer año los partidos PAN y PRI respectivamente presidirían en rotación y escala descendiente la Cámara a partir del domingo 1° de septiembre.

En la elección del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados el partido Morena quiere subvertir entendidos e intenta deshilvanar la fórmula de rotación que hace un año firmó. En aras de la Cuarta Transformación de México nuestro muy estimado Porfirio Muñoz Ledo desea reelegirse en ese cargo, se niega a entregarlo al PAN y tacha de "espúreo" el acuerdo que él mismo aprobó al inicio de la actual LXIV legislatura conviniendo en que la presidencia se rotaría entre los grupos integrantes de la Cámara.

Para el licenciado Muñoz Ledo el acuerdo de rotación emanó de la vieja y caduca "partidocracia", definitivamente obliterada por el régimen de la participación parlamentaria. Morena goza de la mayoría necesaria para ganar un cambio constitucional y la supremacía del pueblo descalifica la rotación que en su momento se convino solo para facilitar el funcionamiento legislativo.

No hay que respetar ese acuerdo de 2006. El PAN, que sería favorecido con la rotación tiene, al igual que entonces, solo el 16% de las 500 curules.

Pacta sunt Servanda, los pactos se respetan. Nunca nos entenderemos si no respetamos reglas convenidas. Las reglas son para dar seguridad a los tratos. Aplicarlas no depende de otro elemento sino de ellas mismas; no depende de que convenga o no a los intereses alguna de los firmantes. Sorprende el que esto se niegue. ¿Será que en la política, como en el amor, nada se descarta?

Pero llegado el momento, Dolores Padierna, diputada de Morena, repentinamente presenta su iniciativa para cambiar la Ley para que sea el grupo parlamentario con mayoría absoluta el que presida la Cámara de Diputados. Aunque se dice que tiene apoyo de los partidos de izquierda, el morenista diputado Mario Delgado, declara que está de acuerdo con que se respete lo convenido y que el PAN presida la Cámara.

La iniciativa de la diputada Padierna es otro indicio de las intenciones del gobierno de López Obrador, de centralizar en la de recalcitrante izquierda de la cámara baja todo el poder posible. Dicha estrategia anularía posibilidades para que cualquier otro grupo guiara desde la escribanía de plata la presidencia de esa Cámara lo que contraría a la intención de asegurar que todas las fuerzas políticas del Congreso puedan ordenar los debates de la Cámara. Esta facultad no depende de la conveniencia o ambición de ningún partido por mucho que, en un momento dado, goce de mayoría. Tampoco se vale cambiar en el momento de una elección las bases convenidas. Quien desee alternativas lo avisará con anticipación.

Todo esto tiene que ver con el propósito que debe unirnos para avanzar en la evolución de las prácticas en la política, la economía y el trato a los ciudadanos. Las reformas electorales que el Consejo para la Democracia y otras organizaciones ciudadanas promovió en los años noventa del siglo pasado rigen hoy la organización de los comicios, con un mínimo de costo, con ventaja para todo el país por lo que deben respetarse en tanto como sea posible. Es el tono cívico con el que hay que continuar.

El diputado (PAN) Juan José Romero Hicks ha sostenido la oposición de su partido a la propuesta de Morena. Dada la terquedad con que Morena se niega a respetar la fórmula que se consensó, Romero Hicks, coordinador de la bancada ha pedido a sus colegas en el Senado a retener su apoyo a Mónica Fernández, la candidata de Morena a la presidencia de la Mesa Directiva del Senado mientras no se resuelva el asunto pendiente en la de Diputados. El casi se definirá inmediatamente después del Primer Informe Presidencial. El electorado nacional que ha llevado a los diputados de Morena a sus curules para trabajar por la salud de México verá hasta qué grado es veraz y confiable la Cuarta Transformación o si sólo es una Confirmación de lo conocido.