Operativos contra automovilistas morosos son ilegales: Morena

Los operativos contra automovilistas morosos son totalmente con fines recaudatorios, afirmó el comité local de Morena en Monclova; sus abogados afirmaron que también son ilegales.

Los asesores jurídicos del partido político, José Luis Barrera y Cristina de la Rosa, explicaron que el cobro que realiza la Secretaría de Finanzas del Estado, a través de sus oficinas regionales de Recaudación de Rentas, no explican el mecanismo que establece cuánto debe pagar el ciudadano.

"El Estado en forma mañosa introduce (en el cobro) algunos conceptos que no tienen razón de ser, que no únicamente no se encuentran en la Ley de Hacienda (estatal). Son totalmente inexistentes y sin embargo nos los cobran", sostuvo Barrera.