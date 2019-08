PRI no es cheque en blanco para el partido en el poder: René Juárez

El coordinador del grupo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, René Juárez, aseguró que el partido no se hinca ni es cheque en blanco para el partido mayoritario en el poder.

“No estamos contra el gobierno de manera sistemática, no. Estamos en contra de lo que no sirve, de lo que no funciona, de lo que daña al país y a favor de lo que contribuya a resolver problemas. Es el punto en el que estamos”, señaló Juárez Cisneros en conferencia de prensa conjunta con el presidente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas.

Por otra parte, respecto a la eventual permanencia de Morena al frente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, indicó que hasta el momento “en la Cámara de Diputados hemos podido caminar de manera razonablemente bien en términos de gobernabilidad, es decir ha habido una convivencia civilizada, con sus altibajos; vamos bien, vamos caminando más o menos bien".

Dijo que ante tal eventualidad valdría la pena cuestionar “¿para qué echar a perder lo que más o menos va caminando bien? Al menos que ese virus de la destrucción y de destruir todo y echarlo abajo también ya esté aquí infectando algunas voluntades”.

El diputado priista dijo que si Morena no cumple la ley en su afán de permanecer al frente del liderazgo de la Mesa Directiva de la cámara baja “lo que queda es el 'agandalle', eso es lo que queda”.

“Si alguien quiere pisotear la ley pues que la pisotee, nosotros no. Si se presentara una iniciativa que quisiera modificar la ley en ese sentido por supuesto que nuestro grupo no la va a acompañar", advirtió.

Quien ostenta la Presidencia de la Mesa Directiva tiene la responsabilidad legal y la capacidad de impugnar “muchos de los actos que se puedan generar, tengamos cuidado con eso”. Sin embargo, confió en que el tema se resolverá de la mejor manera y conforme a derecho.