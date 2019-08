El gobierno no interviene en decisiones de Morena: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que no intervendrá en los asuntos del Legislativo ni en los de Morena; en su mensaje a senadores y diputados, el mandatario manifestó su respeto por la autonomía de los poderes Legislativo y Judicial, aseguró Ricardo Monreal.

Al término de la reunión privada entre los legisladores de Morena y López Obrador, aseguró en entrevista que no se trató nada respecto al diferendo con su correligionario y también senador Martí Batres Guadarrama.

Monreal agregó que el presidente de la República los convocó a no olvidar los principios y postulados de Morena, les dijo: “No me voy a involucrar en las decisiones del Poder Legislativo ni en las decisiones del partido. El gobierno no se meterá en ninguna definición política”.

De acuerdo con el también coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, en la reunión de más de dos horas que sostuvieron con López Obrador, les adelantó las prioridades del gobierno federal en el paquete económico de 2020: bienestar social, fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la industria eléctrica y del sector salud.