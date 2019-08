PRI buscará apoyo para avanzar agenda en Congreso

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que las fracciones priistas en el Congreso de la Unión sabrán "construir mayorías" para avanzar su agenda legislativa, pero velará por "cuidar la democracia que los mexicanos construyeron durante años".

Durante su mensaje en la inauguración de la plenaria de los diputados federales del tricolor, Moreno Cárdenas reconoció en sus legisladores a "grandes cuadros" que pueden dar la batalla por el diálogo en iniciativas importantes.

"Aquí no sólo es de números, aquí también es de buenas propuestas y yo he escuchado grandes propuestas que al final del camino no transitan, no porque no sean buenas y no le sirvan al país, sino porque en las Cámaras también se construyen las mayorías parlamentarias.

"El PRI está abierto a construir las mayorías parlamentarias para que con eficiencia, eficacia y estrategia trasciendan nuestras iniciativas, no haciendo más leyes, sino leyes más eficaces que le sirvan al pueblo de México y que le sirvan a los ciudadanos", dijo.

En su oportunidad, el coordinador de la fracción priista en San Lázaro, René Juárez Cisneros, destacó que a pesar de tener el grupo parlamentario con menos integrantes en la historia del Revolucionario Institucional, "han sabido estar a la altura del reto histórico, con firmeza, con una actitud autocrítica y crítica".

"Quienes pensaban que el grupo se arrinconaría o caería en el no sistemático a todo y por todo, se equivocaron. Somos un grupo que construye, que edifica a favor de México, pero también somos un grupo que sabe decirle no al Presidente o a otros grupos parlamentarios cuando no tienen la razón", destacó.

René Juárez también reconoció el triunfo de Moreno Cárdenas y la secretaria general del partido, Carolina Viggiano, en la elección para renovar la dirigencia nacional priista.

"Son ustedes producto de la democracia, producto de la voluntad de la militancia. Eso les da la fortaleza, les da la calidad política para poder realizar lo que les toca ahora hacia el futuro", añadió.