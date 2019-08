'Entrega de plazas podría convertirse en simulación', advierte organización

Los procesos para entregar plazas a los maestros están en riesgo de convertirse en una simulación si el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantiene la capacidad de decidir sobre las listas de prelación, advirtió la organización Mexicanos Primero.

En conferencia de prensa sobre la integración de la Ley General de Educación y las iniciativas para las leyes reglamentarias de la reforma educativa 2019, la directora general de la organización, Jennifer O'Donoghue, reconoció que sí existe el riesgo de que el proceso se convierta en una simulación por la participación del Sindicato.

"Se puede prestar a la simulación porque sí se establecen factores, como criterios o elementos multifactoriales que van a contemplar seis, siete cosas para la valoración (de a quién se le entrega una plaza), para establecer el orden (de prelación) de los maestros.

"Pero el hecho es que se abre la posibilidad de que después de todo ese proceso, un líder sindical, un gobernador o un secretario de Educación podría entrar y decir: 'ah, yo quiero que suban a mi prima al primer lugar'. Con esa posibilidad sí se presta para que todo lo demás ya no contara", dijo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha anunciado que colocará todas las plazas disponibles en el Sistema Educativo Nacional, en una especie de "mesa de cristal"; es decir, un proceso transparente donde todos los integrantes de dicho sistema sepan cuántas plazas existen, a quién se le asignan y cómo.

La directora de Estudios Jurídicos de la organización, Sandra Creixell, explicó que las propuestas que se discutirán en el Congreso de la Unión permiten al SNTE decidir sobre un detalle pequeño, pero crucial: la integración de las listas de prelación; es decir, quiénes obtienen las primeras plazas disponibles que se abran en el Sistema Educativo Nacional.

"Un sindicato no defiende los intereses de sus agremiados cuando decide en una lista quién sí y quién no, porque no es objetivo ni imparcial: hay que caerle bien al líder para que te palomee o no. No implica necesariamente regresar a las asignaciones a modo porque hay una lista, pero si hasta arriba de la lista están los que palomeó el representante sindical", explicó.