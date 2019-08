Le da una lección a su hija que tiró a la basura una lapicera nueva

Haley Hassell es una madre de familia que decidió enseñarle una lección sobre humildad a su hija luego de que la niña tirara a la basura una lapicera nueva.

Según su publicación en Facebook, Haley fue a varias tiendas buscando el estuche para lápices que su hija Presleigh dijo que quería, pero en cuando lo vio, la niña lo tiró a la basura.

“He ido a tres tiendas diferentes para comprar ese estuche de LOL que ven en la basura […] Lo miró, lo tiró a la basura y cerró la puerta de la habitación de un portazo. Gritó: ¡Qué ridículo, todo el mundo de mi clase lo tiene, ya no lo quiero! A mí me salía humo de las orejas, y me esforcé mucho por no perder los nervios”, dice la madre, recoge el Huffington Post.

“Pensé que siempre le había enseñado a ser agradecida y a saber lo afortunada que era, pero al parecer necesitaba un toque de atención. Así que antes de volverme loca con la niña, pensé y le dije: Entonces ya sé el estuche que vas a usar... y volví con una bolsa de plástico de zip”, relata Haley, quien añade que a su hija en efecto no le gustó la idea.

Entonces le explicó: “Le dije que sacara el estuche de LOL de la basura y que al día siguiente encontraríamos un niño que supiera apreciarlo, uno cuyos padres no tengan dinero para material escolar o alguien que ni siquiera tenga papá o mamá. Le expliqué que no se da cuenta de lo afortunada que es”.

Su decisión está siendo aplaudida por otros padres e internautas, que ven la lección de esta madre como una enseñanza importante para los hijos.

DA.