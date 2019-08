El Espacio de Cerpa

Apesar de la mala campaña que han tenido los Filis en este 2019 que se vislumbraban como a los que ni siquiera les iban a hacer sombra en la división este de la Liga Nacional, los partidos del comodín que prácticamente son como un tanque de oxígeno para aquellos que se quieren meter a postemporada y a pesar de que es a un solo juego de matar o morir, el conjunto de Filadelfia el pasado martes, aún se mantenía con esa posibilidad ya que, en esos momentos, se encontraban a dos juegos de distancia tanto de los Nacionales como de los Cachorros que eran los que, de haber terminado la temporada ese día 27, se tendrían que enfrentar en la capital y el que saliera ganador, viajar a Los Ángeles para medirse con los Dodgers.

Por cierto el pasado fin de semana en que se vivió el día de los peloteros en el que todos los equipos se vistieron como les dio la gana, los Yankees le metieron un verdadero susto a los actuales bicampeones del viejo circuito en una rivalidad de que, para el bien del beisbol, lo más sensato es que se volvieran a ver las caras en la serie mundial pero el viernes anterior, los Mulos le apedrearon el rancho a uno de los candidatos a ganar el “Cy Young” como lo es el coreano Hyun-Jin Ryu y un día después y a pesar de que la escuadra de Dave Roberts sacó el partido, les prendieron las alarmas cuando el conjunto de Nueva York a pesar de haber perdido el encuentro por una carrera, dejó la casa llena en la novena entrada.

Pero todavía más para que la intranquilidad fuera a lo máximo para la escuadra angelina, uno de sus mejores lanzadores como lo es Clayton Kershaw, también salió zarandeado el domingo pasado por el arsenal del equipo de Aaron Boone donde muchos seguidores de la escuadra de Nueva York, hasta se burlaban de lo que sucedía después de que se llevaron la serie dos juegos a uno olvidando por completo, de que los Atléticos les sacaron la escoba cuando iniciaron la gira por la costa oeste.

Los Yankees pelean palmo a palmo con los Astros por el mejor récord de la Liga Americana donde la lucha por el comodín, parece que ya es de tres como lo son los Indios, la Rayas y precisamente los Atléticos porque los actuales campeones como lo son las Medias Rojas, ya se empiezan a rezagar y a pesar de que falta el mes de septiembre, es evidente de que tanto Cleveland como Tampa Bay y Oakland, no darán cuartel aunque el equipo de Terry Francona, aún no descarta con quedarse con la cima de la central ya que, la diferencia entre los Mellizos y el conjunto de Ohio, es de 3 juegos hasta el pasado martes por lo cual, aún no se ve lejana esa posibilidad.

Y después de que Pete Alonso pegó su cuadrangular número 42 de la temporada precisamente el martes pasado y puso a los Mets a 3 juegos para acceder al comodín, ya ni duda me quedó de quién se va a llevar el galardón del “novato del año” en el viejo circuito y que ojalá, el equipo que dirige Mickey Callaway, se meta a los playoffs para ver el espectáculo del primera base de Nueva York.