Nuestro Recomendado

A ritmo de soul, funky y blues regresa la banda británica Simply Red con su nuevo disco “Blue Eyed Soul”, que lanzará el próximo 8 de noviembre, tras cuatro años de silencio, y que ha anticipado con “Thinking Of You”, la canción que abre el álbum, enteramente compuesto por su vocalista, Mick Hucknall.

Un disco compuesto por diez canciones con toques de pop y rythm and blues que ya se aprecian en el sencillo adelantado, en los estribillos de Hucknall, del duodécimo disco de la banda, según ha informado este martes en una nota la compañía discográfica BMG. Este nuevo proyecto, producido por Andy Wright, surge por el deseo de Mick Hucknall de “hacer algo impactante”, tal y como señala en la nota.

“Podría hacer uno de esos álbumes oscuros y reflexivos recordando mi vida, algo que la gente tiene a hacer a cierta edad, pero quería pasar un buen rato”, añade el cantante, de 59 años.

El proyecto ha sido grabado en los British Grove Studios de Londres por su “acústica especial para grabar Soul y Blues”, precisa Hucknall, que también destaca que los componentes de la banda grabaron juntos las canciones “buscando ese sólido antiguo”.

Con más de mil millones de visitas en Youtube y unos 60 millones de álbumes vendidos desde su formación hace 30 años, “Blue Eyed Soul” es el nuevo álbum de Simply Red después de cuatro años sin sacar canciones nuevas.

Simply Red es un grupo musical británico de soul, pop y rhythm and blues, aunque también ha realizado temas con influencias de géneros como el reggae y el rock; han vendido más de 55 millones de discos.

El grupo firmó con Elektra Records y realizó su primer álbum, Picture book, con el que Simply Red se colocó en el número 2 de las listas inglesas, en las que se mantuvieron durante 30 semanas consecutivas.

Este LP contenía el cover de Valentine Brothers Money’s too tight to mention y una composición de Mick en su primer grupo, The Frantic Elevators: Holding back the years. Estos fueron los primeros grandes éxitos del grupo.

Nuevo álbum

-Se lanza el 8 de noviembre.

-10 canciones de pop y rytm and blues.