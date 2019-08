Presentarán libro sobre migración

Desprendida de la realización para avalar la carrera de Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, fue que se dio la hechura del libro "Ruta de paso", en el cual entre sus páginas se pueden leer crónicas de vivencias y experiencias de algunos migrantes que pasan La Laguna con miras en el llamado "sueño americano".

Fue el ojo de Jorge Martínez, apoyado de la pluma de Fernando de la Vara, el que dictó el proceso del compendio que se presentará el día de mañana viernes a las 8 de la noche en la librería El Astillero.

Fernando de la Vara comentó que la conclusión del proyecto fue posible gracias a que ganaron una convocatoria que lanzó el Instituto Municipal de Cultura de Torreón, en la que se invitaba a los creadores laguneros a presentar propuestas con miras a ser realizadas.

Fue así que Fernando y Jorge tuvieron disponibles 45 mil pesos para elaborar el libro de 88 páginas. "Nosotros ya habíamos visto que no había material documental, ni registros acerca de la temática del fenómeno migrante. No hay testimonios y la poquito información que hay no es tan accesible, lo más que hay son notas periodísticas sobre accidentes, sobre deportados y mutilados por el tren".

El periodo para concluir el proyecto fue de seis meses, y Fernando informó que el libro lo terminaron de escribir a finales de febrero y para principios de abril ya estaba editado.

Sobre la experiencia de participar en la hechura del mismo, el autor comentó: "fue un proceso muy extraño porque desde el principio sabíamos qué queríamos hacer pero al no existir una línea de trabajo tan marcada porque no hay en otro documento o información respecto sobre migrantes, pues teníamos como una carta abierta, entonces, sobre la marcha fuimos acotando que íbamos a escribir y que íbamos a descartar".

Fue así que decidieron dejar fuera a las instituciones que se dedican a dar asistencia a los extranjeros que transitan por La Laguna de manera temporal, tal es el caso de las casas de migrantes y el DIF.

"Nos dimos cuenta que había una mirada institucionalizada hacía el migrante, desde los horarios de la atención que tienen, hasta la gente que trabaja con ellos como perciben la figura del migrante".

En lo que se enfocaron fue en la realización de entrevistas a migrantes, recabando alrededor de 18 testimonios que se narran en en este libro, que ya forma parte de un registro del fenómeno en la región.

Se imprimieron 200 ejemplares, de los cuales 100 estarán disponibles en bibliotecas públicas.

Sobre "Ruta de paso"