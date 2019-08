Exigen a gobierno frenar desapariciones forzadas

Los siete colectivos de familiares de personas desaparecidas realizarán marchas en distintos puntos de la entidad el próximo viernes 30 de agosto y en el caso de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, exigirán al Gobierno del Estado de Coahuila el cese a las desapariciones forzadas; lo anterior en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

"Nuestros hijos, nuestros familiares y en este caso, por parte de nuestra asociación, la mayoría son desaparición forzada pero por parte de elementos del Gobierno; en ese entonces fue el grupo GATE, luego grupo GATEM, después le cambiaron el nombre a Fuerza Coahuila y ahora se llama Fuerza Civil, supuestamente", manifestó María Hortensia Rivas Rodríguez, presidenta de la mencionada organización civil.

Detalló que por ello convocan a la ciudadanía en general a participar en la sexta marcha que realizarán este viernes, para que se den cuenta de lo que sucedió y sigue sucediendo; pues aseveró que continúan registrándose casos de desaparición forzada.

"Los invitamos para que se unan y exigir al Gobierno, al menos al de aquí de Coahuila, que paren eso, que cesen esas desapariciones, eso levantones que le dan a todos nuestros muchachos, a nuestros familiares. No puede ser y no puede seguir pasando", dijo.

Consideró lamentable que a la fecha no hay avances en las investigaciones y que pese, a las muchas denuncias presentadas por padres y madres de familia; no hay respuestas y que las autoridades no tomen cartas en el asunto.

Recordó que la marcha será el próximo viernes 30 de agosto, por lo que están citando a reunirse en el reloj de la Macroplaza, en punto de las cinco de la tarde.