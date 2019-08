KFC anuncia 'pollo frito' vegano y se agota

All of the Colonel’s @BeyondMeat Kentucky Fried Chicken has Kentucky Fried sold out. Yes, it is truly a Kentucky Fried Miracle. https://t.co/xvWRooeTjS pic.twitter.com/60g2YyaU9E

KFC se sumó este martes a la moda de ofrecer a sus clientes productos veganos en reemplazo de las tradicionales recetas de carne, en su caso de pollo.

Esta nueva receta esta hecha a base de plantas

“Esto es Kentucky Fried Chicken, pero está hecho con @BeyondMeat, esto es confuso, pero es algo también delicioso. Date un festín con estos milagros de Kentucky Fried mañana mientras duran en KFC en Atlanta, Georgia”, compartió la firma en su Twitter.

Beyond Meat es una firma que provee de carne hecha de plantas a diferentes empresas.

“En Beyond Meat creemos que hay una mejor manera de alimentar al planeta”, escribió la firma en su sitio web oficial, sumándose así a las empresas que incorporan productos naturales.

Usuarios han reaccionado positivamente ante la nueva propuesta de KFC.

“Espere 4 horas en la fila para esto y valió la pena, lo amé” compartió la usuaria @thegeekinvegan

I spent 4 hours waiting in line for this and it was all worth it! Love having @beyondmeat at @kfc pic.twitter.com/MmMlscYdEK