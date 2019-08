La imagen viral de compañerismo en el primer día de clases

El acto amable de un niño de 8 años hacia un compañero en el primer día de clases se ha hecho viral.

La escena sucedió en una escuela de Wichita, Kansas, en Estados Unidos. Christian Moore llegó el pasado 14 de agosto a su primer día de clases en la escuela primaria Minneha. Entonces vio a uno de sus compañeros, Connor Crites, llorando y decidió acercarse a tomarle la mano.

Lo que Christian no sabía es que Connor tiene autismo y su acto de generosidad fue un gesto increíblemente significativo, informa Yahoo Lifestyle.

"Lo vi en el suelo con Connor cuando Connor estaba llorando en la esquina y lo estaba consolando. [Christian] toma su mano y lo lleva a la puerta principal. Esperamos hasta que sonó la campana y lo acompañó al interior de la escuela. El resto es historia. Tienen un vínculo inseparable" dijo Courtney Moore, la madre de Christian.

"No importa el color. No importa el género. No importa la discapacidad, y no importa nada, solo sé amable, abre tu corazón... es lo que necesitamos en este mundo. Un acto de bondad puede cambiar la vida de alguien, puede cambiar el mundo. Eso es todo lo que se necesita", comenta a su vez la madre de Connor, April Crites.

"Estoy muy orgullosa de mi hijo. ¡Es un honor criar a un niño tan amoroso y compasivo! Es un niño con un gran corazón, el primer día de clases comenzó bien", escribió Courtney en Facebook.

DA.