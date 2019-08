Javier Duarte tuitea sobre ataque a Coatzacoalcos; usuarios despotrican contra él

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Duarte escribió:

"Es tiempo de dejar a un lado los pleitos políticos sin importar las consecuencias que hayan tenido, mi solidaridad con Coatzacoalcos principalmente con los familiares de las víctimas".

De acuerdo a la última actualización por parte de la Fiscalía Estatal suman 26 personas asesinadas, 10 mujeres y 16 hombres.

En la publicación, tantos colectivos de desaparecidos como usuarios han expresado en decenas de comentarios su descalificación por los comentarios del exgobernador.

"¡Cuánto cinismo en un infeliz que dejó a Veracruz en ruinas! Tenemos la esperanza de que Ud pague y pague bien por todo el daño que ha hecho a los veracruzanos (Sic).", publicó @SolecitodeVer, uno de los principales grupos de búsqueda de desaparecidos en el estado

"Inche sinvergüenza, inmoral, que se puede esperar de un tipo como tú, dejaste Veracruz en un baño de sangre igual q tus antecesores y sales con esto (Sic)"., comentó @AngelBlancoNt

¡Cínico! En teoría no deberías teléfono, panzón asqueroso.

Con que calidad moral te atreves a escribir eso cuando tú le dabas agua destilada a los niños con Cáncer. Además no se supone que estás en la carcel y no se permite usar celulares, ah perdón se me olvidaba que estamos en mi México mágico.