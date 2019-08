Y tal parece que los que nomás no dan una son los oficiosos regidores y la estridente síndica de minoría de la fracción del PRI en el Cabildo de Torreón, pues de acuerdo con nuestros subagentes, disfrazados de secretarias mal encaradas, una vez más les salió el tiro por la culata con la solicitud que hicieron al alcalde Jorge Zermeño para la destitución del director más polémico del Ayuntamiento, Pedro Luis Bernal, misma que ni tardo ni perezoso el alcalde reviró declarando tajantemente que por sus pistolas el jefazo de Tránsito Municipal no se irá de su puesto, el cual, a decir de él, desempeña muy bien, conminándolos a que mejor se pusieran a trabajar en lugar de andar buscando qué inventar un día sí y el otro también, lo que provocó tremendo berrinche entre los regidores del tricolor y la burla de sus compañeros del blanquiazul, quienes constantemente minimizan los señalamientos de la oposición priista, justificándolos con cuestiones políticas y una guerra sucia mediocre y de muy bajo nivel.

Esto, a decir de ellos, resulta más que evidente, pues ciertamente tras cada declaración inmediatamente se viralizan todo tipo de videos, memes y 'fake news' contra la administración de don Jorge, confirmando que efectivamente es golpeteo político; y es que, a decir de propios y extraños, llama la atención que a estas alturas y luego de las derrotas sufridas en los dos últimos intentos por mantener y luego recuperar la silla del edificio más caro de la Plaza Mayor, los ediles tricolores, encabezados por el mismo excandidato y perdedor a la alcaldía de Torreón, Antonio Gutiérrez Jardón, no hayan entendido que con guerra sucia no será como vuelvan a sentarse a despachar en el séptimo piso, por lo que quizá aquí aplicará el refrán "chango viejo no aprende maroma nueva".

***

Nuestros ociosos subagentes nos informan que quien no pierde el tiempo es la presidenta honoraria del DIF, Astrid Casale, pues aseguran que cual si hubiese escuchado "el canto de las sirenas" que suenan cada vez más fuerte por las olas políticas ante las próximas elecciones, esta sucumbió y no deja pasar oportunidad para figurar tanto en medios de comunicación y redes sociales, sin importar que sea junto a su competencia Marcelo Torres... Con el objetivo de mantenerse activa, pues, de acuerdo con los subagentes infiltrados en el bajo mundo de la política, trae tan endulzado el oído que dice tener las aptitudes para ganar cualquier puesto de elección popular, por lo que está dispuesta a jugársela sin importar que le den una candidatura para diputada o alcaldesa, pues sabe que por algo se empieza y a fin de cuentas lo que ella quiere es ver un pendón suyo en las calles. Aunque habrá que esperar para ver si resulta bendecida, pues aun cuando es la primera dama del municipio, no es muy bien vista por la militancia del blanquiazul lagunero y, sobre todo, por el grupo de emperifolladas de la vela perpetua; sin embargo, dicen, es algo que a la presidenta del DIF Municipal la tiene sin cuidado, por lo que ella sigue figurando y colgándose medallas en todo tipo de actos y eventos sociales donde la inviten, aunque eso implique saludar con sombrero ajeno, tal y como en el de la coronación de la Reina Estatal del Adulto Mayor, el cual fue organizado por el Gobierno del estado y donde la única participación de doña Astrid fue colocar la corona y la banda a una de las ganadoras, hechos observados por don Jorge desde un rincón, con gesto de 'trágame, tierra', porque si algo se le debe reconocer al alcalde es que nunca se le ha dado eso de buscar los reflectores.

***

Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero ese refrán no aplica mucho que digamos cuando se trata de obra pública, sobre todo en el caso de Torreón. Y es que luego de la incipiente lluvia que nos cayó el pasado fin de semana, varias colonias donde se suponía se realizaron trabajos de introducción de tuberías terminaron colapsadas, como en la colonia Rincón La Merced, donde los trabajos estuvieron a cargo de una empresa subcontratada por la Dirección de Obras Públicas, que más que recordada por la calidad de las obras, salió a relucir por la muerte de un trabajador que quedó enterrado en una zanja de esa colonia cuando iniciaron las obras el pasado mes de mayo. A tres meses del trágico accidente y de que como para variar todos se hicieran bolas tratando de explicar lo sucedido, la obra quedó varada, dejando severos problemas a los habitantes del sector, quienes tienen que "torear" los grandes encharcamientos que se dan con cualquier lluvia leve que caiga. Y a quien al parecer no le han llegado las notificaciones de los trabajos incompletos es al jefe de esta dependencia, Tomás Galván, quien, al contrario, en la más reciente sesión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal presumió la calidad y celeridad de los trabajos de infraestructura que se realizan para este año. Incluso utilizó para su presentación imágenes sacadas de Internet de un Torreón con grandes calles y edificaciones a las que solo le incrustó el logotipo de la dirección a su cargo, una realidad muy distinta a la que se vive al suroriente de la ciudad, quienes se ponen a temblar cada vez que los adivinos del tiempo pronostican cualquier lluvia.

***

Ya iniciaron los tan temidos operativos contra vehículos sin placas o con placas vencidas en Coahuila; en Torreón los encargados del operativo se apostaron en la transitada calzada Cuauhtémoc a la altura del Bosque Venustiano Carranza, con la intención de buscar alguna sombrita que los protegiera del inclemente sol. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de árboles secos, que para esta medida recaudatoria… Perdón, regulatoria, la consigna fue que fuera parejo para retirar de la circulación los vehículos con las placas anteriores al dinosaurio rosa y multar a los que traigan las placas que acaban de vencer, es decir a todos, claro, menos a los intocables "onapafos" que siguen y seguirán circulando libremente por estas tierras sin ley para ellos. Recuerde, estimado lector, que durante la administración de don Rubén Moreira al pobre automovilista le pasaron a aplicar el cambio dos veces en menos de seis años. Coincidencia o no, una de las primeras víctimas del operativo fue una camioneta del Ayuntamiento de Torreón, en específico del Sistema Integral de Mantenimiento Vial, la cual portaba placas de la primera temporada de la gestión de Moreira II y, como si fueran taxistas, al llamado de auxilio del funcionario que conducía la camioneta con logos de la administración del alcalde, Jorge Zermeño, llegaron otras unidades municipales, incluso una de Tránsito y Vialidad, pero esta fue "invitada" a retirarse por el personal de Fuerza Coahuila, quienes apoyan a la Secretaría de Finanzas, no se sabe si para evitar que anden de traviesos o para asustar a los conductores que apenas ven a la Policía Estatal quedan paralizados. Lo que llama la atención es que, a diferencia de otros tiempos, en esta ocasión los elementos de vialidad no apoyarán, ya que dice no le conviene al Municipio destinar a varios de sus agentes, pues todo lo recaudado es para las arcas del estado. Con estos operativos surge una duda: ¿quién garantiza que los agentes estatales no van a hacer su "agosto" aplicando sus propios operativos asustando a la gente con quitarles sus vehículos?

***

Según parece el deporte de "saludar con sombrero ajeno" se está convirtiendo en todo un semillero de talentos en la provincia de Coahuila, y una de las nuevas competidoras que salió a relucir con una nueva marca fue María Eugenia Villarreal Abusaíd, la recién nombrada subsecretaria de Turismo en La Laguna, quien el pasado fin de semana aprovecho la visita de la actriz Laura Zapata quien inauguró una tienda de cosméticos para colgarse una medalla que no era suya. La villana de culebrones en entrevistas previas al evento anunció algo sorprendida que recibiría un reconocimiento de parte de la secretaría de Turismo de Coahuila, lo que llamó la atención de la prensa, es que no había nada oficial por parte de la agenda del Estado; ya en el coctel en el nuevo espacio de negocios estaba doña Maru muy puesta para otorgarle a la hermana de Thalía un diploma muy colorido luego de un breve discurso. Pero al leer "el reconocimiento" impreso en una hoja de papel, no había alguna leyenda o logotipos alusivo al Gobierno del Estado o la Secretaría de Turismo, sólo el de la empresa que sí invitó a la actriz, por lo que la titular de turismo en La Laguna se sumó al nuevo equipo que están integrando otras delegadas entre ellas algunas de cultura y de la oficina de "asuntos sin importancia", a las que se les ha dado muy bien el nuevo deporte del "saludo con sombrero ajeno".

***

En el evento del recién estrenado líder del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la provincia de Coahuila todo fue fiesta, confeti y algarabía, el "góber" Miguel Riquelme se dio baños de pueblo, se tomó uno que otro 'selfie' y se le vio cercano a las bases, pero en este tipo de eventos no faltan los detallitos, como por ejemplo que los principales oradores hicieron bostezar al público, los diputados locales Andrés Loya, quien al que lo quiere oír se la pasa presumiéndole que es el diputado que más iniciativas ha presentado, aunque lo que no dice es que ninguna de ellas ha sido aprobada, y la diputada Verónica Boreque Martínez, cuyo discurso de plano sirvió para que el público aprovechara para ir al baño y saliera a surtirse con la señora de los dulces. Nuestros subagentes, disfrazados de macetas del vapuleado partido, nos informan que en los próximos días habrá cambios en dos sectores importantes de este proceso de reoxigenación que presume a diario en sus reuniones el presidente estatal del tricolor Rigo Fuentes. Otro dato interesante es que en esta ocasión no fue don Rigo el que se embarcó con el compromiso del carro completo, sino el propio primer priista de Coahuila, quien aseguró que van por 16 de 16 curules en el Congreso; incluso se veía tan seguro que hasta el propio jefazo nacional del partido, Alito Moreno, se le quedó viendo con cara de ¿i cómo le va hacer? En fin, esto fue parte del evento de los 600 graduados de la escuela de cuadros del PRI, donde, como en los bautizos, el niño está dormido y todos festejando; aquí los invitados hablaron de todo menos de la graduación.