Harán revisión de licencias de alcoholes en Matamoros

El Ayuntamiento de Matamoros realizará una revisión exhaustiva de las licencias de alcoholes ante los cambios en normas y reglamentos vigentes. No descartan el revocar un buen número de ellas.

El alcalde Horacio Piña explicó que por lo menos desde el 2012 se han registrado una serie de cambios en las normas y reglamentos, razón por la que se revisará cada una de las licencias para verificar si cumplen con los nuevos lineamientos.

El edil reconoció que por lo menos el 80 por ciento de ellas no cumplen con los lineamientos, pero, dijo, es un tema que se analizará.

Comentó que en esta nueva administración se han negado dos solicitudes de licencia de cadenas de autoservicio, las cuales, dijo, ahora solo funcionan como tienda de abarrotes.

"Algunas de estas tiendas están cerca de escuelas, iglesias, y la verdad no podemos permitirles la expedición de bebidas alcohólicas", recalcó el alcalde.

El edil comentó que una de las quejas constantes por parte de los comerciantes del Centro de la ciudad es por un expendio ubicado a unos metros de la iglesia, en 5 de Mayo y Guerrero.

"Vecinos llevaron unas cartas firmadas, ya es más la queja, se va a revisar", dijo el alcalde, quien comentó que su instalación para la venta de bebidas alcohólicas no debió permitirse.

La revisión de estas licencias de alcoholes inició esta semana. Tan solo el pasado lunes el edil se reunió con los representantes de la cadena de tiendas de autoservicio para analizar su situación.

De acuerdo con el portal oficial del Ayuntamiento, www.matamoroscoahuila.gob.mx/, son 178 licencias de alcoholes las que conforman el padrón.

Dicha cifra corresponde a la última actualización disponible en la página oficial, en el apartado de Información Pública de Oficio, y data del mes de noviembre del 2018.

Por otra parte, el alcalde dijo desconocer la queja que una ciudadana interpuso ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) por la falta de respuesta a su petición.

El problema data desde el mes de marzo, fecha en la que Francisca se presentó en el despacho del edil para solicitar el apoyo, para terminar con las molestias que le genera la presencia de un restaurante-bar ubicado junto a su vivienda.

El documento tiene fecha del 26 de marzo y cuenta con el sello de recibido por parte de la Presidencia Municipal de esta ciudad. En él explican su malestar.

Pese a ello, el edil dijo desconocer el caso. "No me han llegado esos papeles; lo ignoro, no estoy enterado", fue a lo que se limitó declarar el alcalde.