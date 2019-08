LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

UNA LUZ Y NOS

¿Qué es la luz? Pues lo que hace visibles los objetos. Esa es una definición muy simple pero muy cierta, aunque la luz no es sólo eso, también es muchas cosas más. Le decimos luz a la electricidad y eso no es cierto, como dice mi primo Gerundio: "una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa".

Aunque sabemos que la electricidad y la luz son cosas muy diferentes, cuando nos cortan el servicio nunca decimos: "se fue la electricidad" pero sí decimos: "¡Se fue la luz!" o "se cortó la luz" y por alguna razón que no entiendo, justo cuando "se va la luz", todos emiten alguna expresión: algunos gritan, otros nada más dicen: "aaahhh"; otros salen corriendo a avisar a los demás que también están a oscuras: "¡es que se fue la luz!". "¡No me digas! No me había dado cuenta con toda esta oscuridad…".

No toda la luz es la que se produce por medio de la electricidad; una vela, un quinqué, una lámpara o un cerillo producen luz que no es eléctrica. Por cierto, habrá quien no sabe qué es un quinqué, pues entonces le comento que es una lámpara rudimentaria que se alimenta de algún líquido inflamable como puede ser el llamado petróleo diáfano… y diáfano es un cuerpo transparente, o sea que deja pasar la luz.

Al construir una casa o edificio se le ponen sus ventanas para que entre el aire y la luz. A veces no es una ventana tal como la conocemos tradicionalmente sino un tragaluz, que ciertamente no se traga la luz sino que la toma del exterior y la proyecta hacia el interior de la construcción.

Lo más común es que la luz exterior sea la luz del sol que proyecta los rayos UV, sigla que se refiere a la luz ultravioleta que es una luz muy potente que puede dejar ciego o incluso dañar gravemente al ser humano si no se protege.

Hay gente que le llama luz al dinero… "Pues es que se pasó el alto, joven, pero con una luz nos arreglamos, no se preocupe…". No, sí me preocupa que existan autoridades tan corruptas que te piden dinero por "hacerte el favor" o "arreglar el asuntito". ¡Debemos evitarlo!

También hay las luces de bengala que yo creo que en Bengala ni las conocen, pero así se les llama a las que encendemos en Navidad para ir a pedir posada.

Cuando una señora embarazada pare -del verbo parir- a su bebé se dice que "da a luz" y además se habla en sentido figurado de la luz de la razón, o cuando un asunto es muy obvio decimos que es visible "a todas luces".

Un año luz es la distancia que recorre un objeto durante un año viajando a la velocidad de la luz. Cuando encontramos una verdad que andábamos buscando o sentimos que ya pronto llegará el fin de algún problema decimos que "vemos una luz al final del túnel".

Hay muchos nombres que se derivan de la palabra luz: Lucía, Lucila, Luciano, Lucio y por supuesto María de la Luz, o simplemente Luz como nombre solo. También tenemos el diabólico nombre de Luzbel.

Y ahora, si usted me da "luz verde", me despido por el momento.

