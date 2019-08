Guerreros, a domar a la fiera

Domar a un león nunca ha sido fácil, para los Guerreros parece que tampoco lo será. Santos Laguna encara esta noche una dura prueba al visitar a los Esmeraldas del León, en partido correspondiente a la séptima jornada del torneo Apertura 2019 en la Liga MX.

El encuentro comenzará en punto de las 19:00 horas y para los Albiverdes, que marchan en el segundo lugar de la tabla tras el triunfo de Gallos, será la oportunidad de lograr apenas la segunda victoria de su historia en donde "la vida no vale nada", según cantaba José Alfredo Jiménez. Para ello, los dirigidos por Guillermo Almada llegan con la confianza de ser el equipo con el futbol más vistoso de la Liga MX, por lo que buscarán mantenerse en el nivel mostrado y vencer a unos Esmeraldas que acumulan diez puntos, fruto de tres victorias, un empate y una derrota.

León, Guanajuato, ha sido históricamente una aduana muy complicada para los Guerreros, pues en 20 visitas a esa tierra, Santos ha conseguido apenas una victoria, a cambio de 13 derrotas y en 6 ocasiones se han escapado con el empate, con 54 goles de los locales y 23 de los laguneros, para una diferencia de menos 31. Fue en la jornada 7 del torneo Apertura 2017, la única ocasión en que Santos Laguna, en ese entonces bajo el mando de José Manuel "Chepo" de la Torre, consiguió ganar en León, fue por marcador de 2 goles a 1, anotando Julio Furch al minuto 10 y Diego de Buen al 40 para los Guerreros, mientras que Mauro Boselli marcó por los dueños de casa, en partido que tuvo a Marco Antonio Ortiz Nava, como árbitro central.

Para Guillermo Almada será su primera ocasión visitando León, por lo que buscará a toda costa echar por la borda ese dominio de los Esmeraldas que no solamente se limita a Santos, sino que abarca al futbol lagunero en general, pues la Ola Verde del Laguna y los Diablos Blancos del Torreón igualmente sufrieron en demasía durante sus visitas a esa ciudad. Como ejemplo, la increíble paliza que recibió el Torreón por marcador de 11 goles a 3, en el mes de junio de 1972, como parte de la historia de los laguneros ante una de las franquicias históricas del futbol mexicano.

Jugando en cualquier cancha, León sigue manteniendo ventaja, aunque mínima, pues en 40 partidos, "La Fiera" ha salido victoriosa en 17 ocasiones, a cambio de 15 triunfos santistas y en 8 partidos han empatado, la diferencia de goles sí favorece a Santos, con 70 anotados y 66 recibidos. Dentro de sus diez enfrentamientos más recientes, los Guerreros dominan con 5 juegos ganados y León ha salido con el brazo en alto 4 ocasiones, además de un empate, fue en el Clausura 2017 en León; los laguneros hilvanaron 3 derrotas entre el Clausura 2015 y el Clausura 2016, pero luego ligaron 3 triunfos, del Apertura 2017 al Apertura 2018.

La ocasión más reciente en que chocaron estas escuadras, fue en la jornada 9 del torneo Clausura 2019, cuando el León se quedó con una contundente victoria en casa, al son de 3 goles por 0, con anotaciones de William Tesillo y un doblete de Ángel Mena, en una temporada que fue de ensueño para él. Julio César Furch ya le ha anotado 4 goles al León, vistiendo la camiseta santista, por lo que está colocado como el tercer mejor goleador de los Guerreros ante "La Fiera", solamente detrás de Jared Bogetti (7) y de Carlos Augusto Gomes "Guto" (6).

Buena cantidad de futbolistas han vestido las camisetas de Santos y León a lo largo de sus respectivas carreras, llamando la atención los casos de los goleadores Jared Borgetti y Oribe Peralta, además de José Juan "Gallito" Vázquez, hoy suplente con los Guerreros. También se puede contar en esa lista, a elementos como Ricardo Wagner de Souza, José María "Chema" Cárdenas, Carlos "Topoyo" Orozco, Martín Bravo, Joaquín Reyes, Javier Muñoz Mustafá, Héctor "Yaya" Álvarez, Víctor Manuel Aguado, Everaldo Bejines, Antonio "Turco" Apud y el guardameta Adrián Martínez.

En su casa, los Esmeraldas no pierden durante torneo regular, desde la jornada 3 del Clausura 2019, cuando cayeron 0 por 1 ante los Xolos de Tijuana, perdieron también con ese marcador ante las Águilas del América, pero fue en el partido de vuelta de las semifinales de ese certamen. Durante ese lapso, los también llamados "Panzas Verdes" suman 14 juegos disputados en casa, con 9 victorias, 3 empates y 2 derrotas, 27 goles anotados y apenas 12 recibidos. Santos Laguna cayó por 3 goles a 0 ante Necaxa, en la única visita que han realizado durante este torneo.

Se olvidan del Videoarbitraje

El plantel de los Guerreros del Santos Laguna cerró ayer su preparación rumbo al partido ante León, con un entrenamiento ligero en las instalaciones de Territorio Santos Modelo, para a las 14:00 horas partir con destino a territorio guanajuatense.

Previo a emprender el viaje, el defensor brasileño Matheus Dória habló con los representantes de los medios de comunicación, afirmando que las controversias que se habían generado con Santos Laguna en torno al VAR, han quedado en el pasado, por la simple razón de que los silbantes también son propensos a equivocarse: “nosotros, los jugadores nos equivocamos, los árbitros también tienen derecho. Lo que digo siempre es que no me gusta la cámara lenta, cuando ponen cámara lenta, todas las jugadas parecen que son muy agresivas, el año pasado también hubo muchas jugadas normales y de tarjeta roja directa. A mí la impresión que me da, es que los árbitros perdieron la confianza con el VAR, saben lo que es porque están a dos metros de la jugada pero como tienen el VAR, esperan a que les digan”, sentenció.

Recientemente, el ecuatoriano Ángel Mena declaró que León es actualmente “el mejor equipo de la Liga MX”, lo que Dória no contradijo, aunque aseguró que él hablará en la cancha: “estoy con él, son los mejores, nosotros vamos a ir con nuestra humildad, trabajando y batallando como siempre y a buscar un buen resultado. Tenemos que demostrar eso en la cancha, cuando empiece el partido tenemos que poner intensidad, como siempre hacemos y demostrar eso dentro de la cancha. Hablar de eso para decir quién es mejor o favorito, no me toca como jugador, tenemos que hablar con la pelota, eso es lo más sabio”, finalizó.