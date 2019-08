Señalan opacidad en padrón del programa Jóvenes Construyendo el Futuro

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro se mantiene en la opacidad al tener un padrón con información improbable, incompleta e inverificable, aseguró Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

Al presentar los primeros avances de la investigación Jóvenes Construyendo el Futuro ¿Cuántos son, dónde están, qué hacen?, María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de esta organización, detalló que al hacer una revisión del padrón de beneficiarios se encontraron comportamientos "difíciles de creer", puesto que todos los días se inscribieron la misma proporción de hombres y mujeres, así como de la escolaridad de los becarios también se mantuvo constante de principio a fin al inscribirse el mismo número de personas de los distintos niveles educativos.

Otras irregularidades que se detectaron fueron personas físicas, incluso diputados federales que se inscribieron al programa como centros de trabajo, en los cuales no se ofrecen datos como dirección o teléfono para corroborar su existencia y la labor que desarrollan.

"La información no se puede verificar, cómo vamos a verificar si existe Abarrotes Alex, si no hay datos, una dirección. (...) No tenemos los elementos para decir que está fracasando, es un programa que todavía se mantiene en la opacidad y para que no fracase es necesario tener los datos, evaluarlo, corregirlo, en el camino", aseguró.

María Amparo Casar detalló que hasta el 30 de junio el programa Jóvenes Construyendo el Futuro había gastado menos de lo que había presupuestado, al ejercer 4 mil 918 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; estimo que para el final de este año se tenga un subejercicio de por lo menos 15 mil 541 millones de pesos, es decir, 39% del presupuesto que se le asignó que fue de 40 mil millones de pesos.

"Aún asumiendo la existencia y pago a los 900 mil becarios, la cantidad máxima que podrá gastarse será de 24 mil 358 millones de pesos, al final del 2019, habrá un subejercicio mínimo de 15 mil 641 millones de pesos", subrayó.

En la investigación se revisaron 5 mil 439 centros de trabajo de la Ciudad de México, que representan el 82% del total del padrón, de los cuales no se pudo obtener información en 2 mil 881 casos; sólo 763 empresas fueron ubicadas y se pudo verificar la información de los becarios.

Algunas de las anomalías detectadas se encuentran falta de pago, despido de empleados para sustituirlos con becarios, ausentismo, discordancia entre becarios inscritos y los capacitados, vínculo familiar de los becarios con el centro de trabajo, "amenaza" de baja del programa por solicitar cambio de empresa.

"No sabemos ni cuáles ni cuántas (empresas presentan estas anomalías), por la misma opacidad, son casos que los han reportado distintos medios pero nadie puede afirmar que hay tal porcentaje despedido para meter a becarios, todas esas preguntas nos las planteamos al inicio pero no las han contestado porque no hay información", afirmó.