¿Quién es Ivana, la amiga 'mala copa' que se convirtió en meme?

Fue durante el fin de semana pasado, que un video en el que se ve a una chica discutiendo con un amigo porque una amiga le arruinó su cumpleaños, se hizo viral.

Todo empezó cuando el usuario de Twitter @arturobutten10 compartió un video en el que escribió “oye, ¿y cómo son tus amigos en tu cumpleaños”?. En las escenas aparece un grupo de jóvenes a quienes se les terminó la fiesta.

“Wey no es caga...entiende que sacaron a la pin...Ivana por mala copa y tuve que pagar 800 pesos por sus pin... mam...y me ca...el pin... cumpleaños”, se ve que grita la joven, cuyo nombre es Camila.

Lo que provocó que el video se hiciera viral fue la reacción de la joven identificada como Ivana, ya que en el momento de la discusión, hacen zoom al rostro, donde cambia su cara de preocupación por una sonrisa pícara. Esta imagen generó que el clip se difundiera por todo internet.

La discusión comenzó luego de que Ivana rompiera unos vasos y los sacaran del antro, lo que le costó a la cumpleañera 800 pesos.

La joven que se convirtió en Trending Topic, salió a contar su versión de los hechos, después de que se difundiera el rumor de que Ivana había estado ahorcando a alguien en el lugar, cosa que la misma protagonista desmintió a través de su cuenta de Twitter.

“Entiendan que no ahorqué a nadie, tiré unos vasos pq me empujaron y YA! That’s it, no se crean todo lo que ven parfavaaaaar!” escribió.

A pesar de que muchos internautas pensaron que la amistad entre las protagonistas había terminado, esto no fue así, ya que Camila incluso bromeó en su cuenta de Twitter y compartió algunos memes de ella y su amiga.

“Ama ya no voy a estudiar, soy trendingtopic”, escribió en uno de ellos.

El video ya cuenta con más de tres millones de reproducciones y hay decenas de memes de lo sucedido en la red. El nombre de Ivana ocupó el primer lugar en tendencias durante el domingo; incluso algunos famosos bromearon con el meme.

“Me sigue Ivana por fin voy a tener una amiga que me comprenda”, escribió la cantante Amandititita

“Quiero ser amigo de Ivana muy cabr..”, añadió Chumel Torres.