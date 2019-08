Rescatan a perrita que tenía el hocico pegado con cinta adhesiva

El caso llegó hasta las redes sociales, donde la comunidad se expresó indignada y pidió el apoyo de las autoridades.

"Esto es terrible. Las palabras no pueden describir el disgusto que estoy sintiendo en este momento, trabajaremos diligentemente para encontrar quién hizo esto y hacer justicia", afirmó el alguacil del condado de Butler, Richard Jones, en un comunicado.

La perrita de nombre Dani fue llevada a un veterinario local donde le atendieron las heridas. También se le encontró un chip con información de dónde venía, que llevaron a investigar el refugio para animales HART Rescue, de la ciudad de Cincinnati, sin embargo ahí informaron que el cachorro había sido adoptado en 2011.

Mientras que varios residentes expresaron ya su interés por adoptar y cuidar de Dani, Jones afirma que en este momento, en que el caso aún está siendo investigado, lo que mantiene prioridad es la recuperación total de Dani, para luego buscarle un nuevo hogar.

Just a little update..her name is Dani and she is doing well. I love animals and take these cases very serious...I will keep you updated on her progress.. pic.twitter.com/lCDqS0k6tV