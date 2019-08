Celebra su cumpleaños como si fuera su boda

Michele Plum que vive en Horsham, West Sussex, Inglaterra, celebró su cumpleaños número 36 con una fiesta temática como si se tratara de una boda.

"¡Cumplo 36 años el 16 de agosto de este año y he logrado todo esto sin casarme con nadie! ¡Bien hecho! Entonces, ya que no tengo intenciones de hacerlo de verdad (¡lo siento, Ben!), quiero celebrar una boda, que es lo mejor del matrimonio de todos modos, ¿verdad?”, leía la invitación que Plum envió a través de Facebook, detalla el New York Post.

La mujer dice que se le ocurrió la idea cuando vio a otra mujer organizar un cumpleaños con temas de boda hace un par de años. "Pensé que era brillante y muy divertido", le dijo a Metro.

“Me convertí en madre soltera cuando tenía poco más de veinte años. He hecho todas las cosas difíciles para padres y ahora soy libre. Mi vida es brillante No tengo intención de establecerme”, añade ella.

DA.