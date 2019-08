Ladrón deja una fotocopia con la imagen de su cara

Según informa el diario Toronto Sun, la policía respondió un llamado por allanamiento demorada. Al llegar encontraron que el sujeto se había comido algunos productos y dejado basura, pero además aparentemente también se tomó una fotocopia de su cara y la dejó dentro del establecimiento.

Ahora la policía difunde el retrato del supuesto ladrón, en busca de pistas que ayuden a identificarlo y arrestarlo.

DA.

Canadian police hunt for burglar who broke into business, PHOTOCOPIED his face and left image for cops to find https://t.co/USwDSIeTvG