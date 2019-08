Piloto que estaba de vacaciones salva el aterrizaje de un avión

Se trataba de un vuelo entre Mánchester, en Reino Unido, y Funchal, una isla portuguesa. La aeronave tuvo que desviarse de su ruta tras el incidente con el piloto y aterrizar de emergencia en Oporto, Portugal, reporta el sitio web MailOnline.

Según el vocero de la aerolínea, el aterrizaje de emergencia lo llevó a cabo el copiloto, sin embargo, los pasajeros afirman que la ayuda principal la otorgó una de las personas que viajaba también como pasajero en el avión.

"[La tripulación] anunció que había sucedido algo en la cabina del piloto y otro piloto de Jet2 que estaba de vacaciones salió desde la parte trasera del avión. Ofreció sus servicios a la tripulación y entró en la cabina. No salió hasta que ayudó al piloto a abandonar el avión cuando ya hubimos aterrizado. Al piloto original se lo llevaron en silla de ruedas y con una máscara de oxígeno", cuenta por ejemplo Nicholas Banks, un trabajador bancario que viajaba en el avión.

“Vi a un miembro de la tripulación hablar directamente con un pasajero, y este dejó su asiento y se dirigió a la cabina. Entonces nos dijeron que había ocurrido un contratiempo a bordo y que aterrizaríamos lo antes posible, pero no nos informaron dónde ni en qué aeropuerto", relata a su vez Tracey Jayne, otra de las pasajeras.

Por su parte la aerolínea se disculpó por el incidente a través de las redes sociales.

We would like to apologise to customers travelling on #LS765 from #Manchester to Funchal, #Madeira which has diverted into Porto, #Portugal due to an onboard medical situation. We are working to get you on your way ASAP. Please see our agents ‘Portway’ at Gate 2 for more info. Tx