Lagunero aborda el tema del Alzheimer en novela

Fascinado desde pequeño por la lectura e influenciado por sus autores favoritos, fue que Alfredo Papadopulos, hoy de 26 años de edad, comenzó a deslizar el lápiz en búsqueda de la hechura de su primera novela, en ese entonces tenía 13 años y una gran ambición literaria.

"Toda la vida siempre me fascinó leer, desde que era chiquito me encargaron por primera vez leer un libro, me encantó y a todos lados llevo siempre un libro. Nunca he dejado de leer conforme pasó el tiempo me dieron ganas de empezar a escribir. Desde los 13 años intenté escribir mi primera novela, nunca logré terminarla en forma, me faltaba la parte de la educación, de aprender a escribirlo".

Pasó el tiempo e inspirado por una situación familiar, Alfredo comenzó desde hace un año y medio a teclear lo que ahora es la novela "Olvídame", la cual basa su historia entorno a la enfermedad del Alzheimer. El material será presentado el día de mañana a las 8:30 de la noche en la Galería del Teatro Isauro Martínez.

"Es una novela completamente ficticia, es una historia dramática, emocional, es de familia, el tema central es el alzheimer, el perdón la reconciliación, las dificultades que conlleva la enfermedad", expresó.

El autor lagunero informó que durante la presentación se tendrán disponibles diez tabletas para que los asistentes que así lo deseen, puedan adquir el libro a través de la plataforma de Amazon ya sea de forma digital o en física.

Así mismo dijo que el 15 por ciento de los fondos recaudados serán destinados en apoyo a la asociación Fundación Alzheimer, Alguien con quien contar. Invitó a que se sumen a la causa y se acerquen a sus letras.