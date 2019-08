Exhiben estatuas de mujeres famosas ante su escasa presencia en el arte

Las obras en bronce a tamaño real fueron realizadas por los artistas australianos Gillie y Marc Schattner, que eligieron mostrar su trabajo en una fecha simbólica, ya que un día como hoy, 26 de agosto de 1920, hace 99 años, se otorgó el derecho al voto a las mujeres en EUA.

"Las obras de arte públicas son una oportunidad para las ciudades y pueblos de mostrar su historia, diversidad y valores", indican en un comunicado sobre las efigies, que se exhiben en un edificio cerca del icónico Rockerfeller Center.

Gillie y Marc Schattner destacan que "solo en la ciudad de Nueva York, hay más de 150 estatuas de figuras históricas accesibles al público, pero, desafortunadamente, solo el 3.3 % de esas representan mujeres de la historia: Juana de Arco, Golda Meir, Gertrude Stein, Eleanor Roosevelt y Harriet Tubman".

Los artistas afirman que decididos a cambiar eso, modelaron las efigies de bronce de Oprah Winfrey, Pink, Nicole Kidman, Jane Goodall, Cate Blanchett, Tererai Trent, Janet Mock, Tracy Dyson, Cheryl Strayed y Gaby Douglas, con la esperanza de que la desigualdad de género en el arte público comience a cambiar.

Su meta, dicen, es que en cada gran ciudad de cada estado se erija una estatua de una mujer influyente dentro de los próximos cinco años.

La pareja, que se ha dedicado al arte durante veinticinco años, recordó que tras haber realizado más de 100 esculturas de bronce que les habían comisionado, tan solo una era de una mujer y desde entonces están decididos a dedicar su trabajo a balancear la representación del género en el arte público a través del mundo.

La poca representación de mujeres en el arte público llevó al Ayuntamiento a organizar una iniciativa pública que pidió a los neoyorquinos que sugirieran nombres para que eso cambiara y la lista acumuló más de 2,000.

Ya las primeras figuras de mujeres que han hecho un aporte importante a la ciudad fueron elegidas y serán inmortalizadas en esculturas en diversos espacios públicos: la cantante Billie Holiday y la líder de derechos civiles Elizabeth Jennings Graham.

También la doctora Helen Rodríguez así como Katherine Walker, una de las pocas fareras en EUA, en una iniciativa que es liderada por la primera dama de la ciudad, Chirlane McCray.

STATUES FOR EQUALITY: 11 bronze statues of inspiring females now stand tall on 6th Ave btw 51st and 52nd streets. I’ll have more @CBSNewYork @GillieandMarc @janetmock @Oprah @Pink @NicoleKidman pic.twitter.com/gL6hMlf4zl