Novio confundido sobre cómo comprar tampones se hace viral

El joven entonces le envió una fotografía con dos cajas de la marca Tampax Compak, una era una caja amarilla de tampones regulares y la otra una verde, para flujo abundante. Y le preguntó: “¿Quieres el limón o la lima?"

La chica que hizo la publicación escribió junto a la imagen: "Cuando le pides a tu novio que te compre tampones", causando risas entre los internautas, y es que los colores sólo señalan diferencia entre los tipos de tampones, pero el novio asumió que por la forma del logo y los colores, había ‘diferentes sabores’.

"Le mostré esto a mi novio y él dijo: espera, ¿hay realmente diferentes sabores?", “Al menos lo está intentando" o "Dale al hombre un aplauso por conseguir tus tampones. ¡Cualquier hombre que esté dispuesto a ir y comprar algunas 'cosas femeninas' para su dama es para no dejarlo ir!", fueron algunos comentarios, recoge el diario Mirror.

when u ask ur boyfriend to buy u tampons pic.twitter.com/FmcKUGGkrG