LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Existen muchas expresiones que usamos en nuestro lenguaje cotidiano y que son a veces muy pintorescas. "Entre pitos y flautas" es una expresión donde no hay ni pitos ni flautas reales, solo se refiere a algo que está enredado o difícil de definir.

Si a una persona se le presenta una situación muy complicada o peligrosa y quiere huir de inmediato, ¿qué hace? Pues corre, y al empezar su carrera probablemente les diga a sus pies: "Patas, para qué las quiero", y sin esperar respuesta de las patitas empiece su desaforada carrera.

Cuando dos personas ya traen problemas desde hace tiempo, o bien, las empresas están en competencia o conflicto, se dice que "traen pleito casado", hasta que por fin un día "hacen las paces", o sea que se conforman, se ponen de acuerdo o usando una expresión de algunos indios: "fuman la pipa de la paz", porque eso literalmente hacían los indios en épocas anteriores.

"Momento y nos amanecemos" decía mi abuelo Alfredo cuando alguien se quería apresurar a tomar una decisión, y era una forma de decir que "no te apresures porque para tomar esta decisión hay que pensarle un poco".

En tierras norteñas, como en Monterrey, donde vive su servidor, tenemos expresiones muy particulares como la de que "está pardiando", que en rigor debería ser "está pardeando", y se refiere al cielo cuando se está poniendo de color pardo, que generalmente es cuando amanece.

Hoy, en una tienda pregunté si tenían existencias de cierto producto y la vendedora me contestó: "No sé, ¿para qué le voy a mentir?", y sí, estoy de acuerdo, señorita, no tiene razón para mentirme, así que mejor dígame si tienen el producto o no.

Si se detiene usted en un camino a preguntarle a un rancherito cómo llegar a cierto lugar, seguro que le va a contestar algo así como: "'ahistá', nomás tras lomita"…

O sea que ya mero llega, nada más es cuestión de pasar la lomita que a veces resulta ser una montaña enorme.

Soy don Juan Recaredo… Compártame sus dudas y comentarios. [email protected], Twitter: @donjuanrecaredo.

Chuy Jiménez: ¿Qué es un alminar?

Alminar es la torre de una mezquita.

Junto a lo que una persona es, nada significa lo que una persona tiene.