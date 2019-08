Es bueno saberlo

ENTRETENIMIENTO.– Dibuja un cuadro con nueve casillas en su interior y utiliza los números 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90 acomodándolos de tal forma que horizontal, vertical y diagonalmente sumen 150. Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Cuando sale de su rincón, o es una delicia o es una perdición. ¿Qué es? Pregunta: ¿Cuál es el Santo más Santo? ¿De quién se trata? Pensadores que desarrollaron su actividad en la Atenas democrática del Siglo V a. de C. como viajeros conocían diferentes culturas distintas a la griega, eran maestros que iban de ciudad en ciudad enseñando a ser buenos ciudadanos y a triunfar en la política. El arte de hablar en público, la retórica, que era esencial en la democracia griega, fueron los primeros en cobrar por sus enseñanzas. ¿Quiénes eran? CONOCIMIENTOS: El Decamerón se considera una de las primeras novelas de la literatura europea, precursora del Renacimiento donde cada historia pone en escena a personajes de la realidad contemporánea (Comerciantes, notarios, banqueros, artesanos, gente del pueblo, campesinos instalados en la ciudad, etc., pero también encontramos reyes, caballeros, personajes históricos), en medio de registros variados (Cómico, patético, trágico, heroico, grotesco, picaresco…), donde Bocaccio se concentra en el ser humano, su comportamiento y sus capacidades, las que permiten adaptarse a la variable fortuna de la vida y superar los obstáculos. La mayor parte de los personajes hacen poco caso de los valores morales y de la iglesia imponiéndose los valores prácticos por encima del orden antiguo, caballeresco y aristocrático. El comportamiento de los diez cuentacuentos, con elegantes y cortesía fundadas en la dignidad, el buen gusto y el respeto, da la ocasión a Bocaccio para trazar un esquema ideal de vida. Adaptado para el cine por el italiano Pier Paolo Pasolini en 1971. LOS LEONES: Muchas gracias a todas las personas que nos apoyaron con su asistencia al Baile Retro el día de ayer con la música disco de su preferencia en nuestro Salón Tradicional, su llegada puntual nos obliga a brindarles un mejor servicio. En el leonismo internacional siempre ha existido la Capacitación y generalmente se practica en las Convenciones y Juntas de Gabinete en todos los Distritos del mundo, además de contar con el apoyo de áreas especializadas para todo el que lo solicite, sin embargo, el Club de Leones de Gómez Palacio se ha dado a la tarea de contar con un buen equipo de capacitadores en la Instrucción Leonística, donde regularmente se explican y se comentan los Estatutos y Reglamentos, Protocolos, Funciones de los Puestos, Comités de Actividades, Derechos y Obligaciones de los Socios, Programas Leonísticos y de Servicio y muchas cosas más. Actualmente esa responsabilidad recae en los C. L. Jesús Delfino Peralta, Víctor Manuel Carrillo Montoya y Carlos Reséndez Rodríguez, con probada y reconocida capacidad y en este Ejercicio se extiende la capacitación a los Clubes hermanos de la Región. Una felicitación a los C. L. Martín Vargas y Margil Cabrera Lagarda por continuar con la tradición de elaborar las Retorceduras (Crónicas narradas en verso de los sucesos de nuestras reuniones). Nos informa el Presidente José María Sánchez Castellanos que se va a efectuar una revisión por expertos, del cableado eléctrico de nuestras instalaciones como medida de prevención ya que el que existe tiene demasiados años y queremos evitar un posible accidente. También informa que el día 30 de agosto a las 20:00 horas tendremos un diplomado de capacitación por el C. L. Carlos Reséndez, el día 31 habrá Clínica de la Vista a las 8:00 horas y el día 1º. De septiembre tendremos la Brigada de la Salud Leonística, solicitándoles a todos su puntual asistencia en los programas de servicio. Gracias a todos los compañeros que nos representaron en la Junta de Gabinete celebrada en la ciudad de Meoqui, Chih., apoyando a nuestro Presidente José María Sánchez Castellanos y cuyos pormenores les comentaremos la próxima semana. Entretenimiento: La respuesta del cuadro mágico es: De izquierda a derecha: 1ª. Fila, anota los números 20, 90 y 40. 2ª.Fila, los números 70, 50 y 30. 3ª. Fila, los números 60, 10 y 80. Comprueba que las filas, columnas y diagonales suman 150. ¿Sencillo no? Adivinanza: La Lengua. Pregunta: El San Turrón. Se trata de: Los Sofistas. Ya puedes consultar nuestra página http://leonesdegomezpalacio.org.mx y [email protected] o enviar tus sugerencias y comentarios al e-mail: [email protected] ¡Hasta la próxima! “Nosotros servimos”.