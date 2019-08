Inicia gobierno campaña por primer informe de AMLO

El gobierno federal inició de manera formal la campaña de difusión de spots del presidente Andrés Manuel López Obrador previo a su primer Informe de Gobierno que entregará al Congreso el próximo 1 de septiembre.

Por medio de su cuenta de Twitter, el Presidente lanzó su primer promocional con el tema económico, en el cual el mandatario no hace ninguna referencia al crecimiento económico que en el segundo semestre del presente año fue de 0.0%, según el INEGI.

En su spot el Presidente destaca el que sus primeros meses de gobierno no han aumentado el precio de los combustibles, los impuestos, ni la deuda del país.

"No es para presumir, pero soy un hombre de palabra. No hay aumentado los impuestos, no han aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No ha aumentado la deuda pública".

En contraste, el mandatario señala que aumentó el salario mínimo en 16% como no había sucedido en 36 años y han aumentado los apoyos que si gobierno entrega a la gente más humilde.