La Columna de Rosell

Vértigo, es una sensación giratoria repentina. Es lo que sienten los rivales de Santos Laguna en cuanto el árbitro pita para iniciar el juego. Se dejan venir como perros y la presa es el balón, cubren el ancho de la cancha y no le dan espacio de maniobra al enemigo.

Los primeros quince minutos de este viernes fueron idénticos a los quince del partido en Aguascalientes, el rival sorprendido, aturdido, girando la cabeza desesperado sin atinar por donde vienen los ataques furibundos. Demasiado temprano para acomodarse, no hay tiempo, los Guerreros asaltan, brincan las barricadas, llegan por el este y el oeste, las defensas no resisten el asedio y terminan por capitular.

No hay equipo que se resista ante este grupo de desesperados por anotar una y otra vez. Pero ¿Qué es lo único que hace diferente el arranque de juego contra Necaxa al de Monterrey? El azar, allá no entraron, aquí sí. Pero el planteamiento no varía, recuperar el balón lo más cerca del arco rival y claro, ya en posesión de la bola entra el talento que este equipo de Almada tiene, no solo es correr como poseídos, obvio, si se han hecho catorce goles en seis partidos es porque se sabe qué hacer cuando se tiene el balón. El único partido en el que Santos no ha anotado es quizás en el que más ha llegado, quedará como unos de los grandes misterios del juego el que Necaxa haya terminado con su meta inviolada.

Contra Rayados se vivió un juego de una intensidad no muy frecuente en una jornada seis, pero si quieres competirle a Santos también tienes que jugar a tope, si no te atropella sin miramientos, Monterrey equilibró por momentos el partido, pero ya tenía dos heridas profundas y terminó por desangrarse, exhausto e impotente ante el vendaval verde.

Ya habíamos comentado en este espacio del responsable de la estupenda condición física de los laguneros, Rubens Valenzuela nacido en Durazno Uruguay, el viernes en la cancha momentos antes que iniciara el partido me acerqué a saludarlo, felicitarlo y comentarle mi sorpresa de su larga estadía en nuestro país, me comentó que tiene treinta años viviendo en México, su esposa e hijos son mexicanos y actualmente tiene su casa en Aguascalientes. Un individuo amable y de buen trato que tiene como navaja a los Guerreros y que ahora el reto es tenerlos otra vez listos para el próximo miércoles en la jornada doble que para efectos prácticos para Santos será sencilla (descansa en la ocho). Santos Laguna jugará en la cancha históricamente más complicada, la del Nou Camp, solo una victoria en catorce encuentros en León Guanajuato.

Por cierto, esa única victoria fue un 26 de agosto del 2017, jugarán el 28 de agosto, solo dos días después del segundo aniversario de aquel histórico triunfo dos a uno, Julio Furch y Diego de Buen anotaron por Santos y Mauro Boselli por los esmeraldas.

Lo ganaba cero a dos Santos, la fiera se acercó y de no ser por un talMaximiliano Cerato que falló una en el área chica con Jonathan Orozco fuera de combate, los guerreros por fin pudieron ganar en la tierra donde la vida y el Santos no valen nada.

Almada le puede pedir a sus muchachos un último estirón para terminar la primera mitad del torneo, volver a entregarse a esa vorágine de apremio al rival, lanzarse sobre la fiera y domarla, vaya desafío señores, el equipo que mejor juega desde hace meses contra un retador arrojado y sin una molécula de miedo. La diferencia entre el León de Ambriz y el Santos de Almada, es que la fiera juega y deja jugar, mientras que el guerrero juega y no deja jugar. Lo ideal para llegar a tu descanso es obvio acumular los más puntos posibles, Santos ya tiene 15 de 18 disputados ese colchón ni Obama me cae. “Venga muchachos a darle con todo en León que ya vendrá el merecido descanso” ese será probablemente el discurso de Guillermo Almada.

Terminando el partido en León, Santos tendrá 17 días de receso, próximo partido después de León, recibiendo al Pachuca el domingo 15 de septiembre, relajamiento al principio, pero sin perder ritmo e intensidad después ese será el reto de Don Rubens Valenzuela.

Los más perjudicados cuando llegue el parón, seremos nosotros, a los que nos gusta el futbol de alto voltaje y en búsqueda frenética de la portería enemiga como el que practica actualmente Santos Laguna. Ni modo a partir del 29 de agosto y hasta el 15 de septiembre habrá que esperar el estreno de la segunda temporada del Vendaval Verde.