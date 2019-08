DICHOS DE SOR JUANA

NO EN LO DIUTURNO DEL TIEMPO LA LARGA VIDA CONSISTE

El rico caudal de palabras acumulado en la mente de Sor Juana hace que de pronto el lector de su obra se detenga para salvar el escollo de algún término que no conoce. Su exuberante léxico junto con su habilidad para estructurarlo en una obra voluminosa, bella y profunda, provocó que se le llamara Emperatriz del Idioma. Así que ahora la Emperatriz del Idioma obliga a detenerse para considerar el término "diuturno". Este vocablo es un latinismo que significa lo de larga duración. En la paremia del presente comentario, diuturno viene a decir que no porque se logre una vida prolongada, su sentido es ése, el prolongado aplazamiento antes de la muerte. El sentido de la vida es otro, no sólo el vivir por vivir, ni aunque sea largamente. Es lastimoso llegar a la vejez sin la satisfacción de haber consumado un propósito sobresaliente.

En varias de sus obras, ya sean romances, poemas de diversas formas, loas, comedias, autos sacramentales, etc., La Americana Fénix y Emperatriz del Idioma reitera la idea de que se debe dar sentido a la vida, de que no basta vivir por vivir. Depende de la voluntad y las capacidades del hombre dar sentido a su vida. En otra cuarteta del mismo romance que escribió para el virrey, Sor Juana dice: "no vive quien / no sabe apreciar que vive". Y ciertamente, aparte de valorar lo que significa la vida humana, la vida de cada uno, vivir con un propósito -o muchos- es algo que diferenciaría de los animales irracionales y los vegetales al que lleve su existencia en la ruta del vivir sin un propósito.

Es tan certera la máxima aquí comentada que la cotidianidad siempre proporcionará oportunidad de repetirle a alguien: como dice Sor Juana: "No en lo diuturno del tiempo / la larga vida consiste".