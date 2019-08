De Inglesita

El mexicano “está on fire”. No deja de aportar para los Wolves, ya sea con jugadas, desmarque, goles o asistencias. Y es que, por descabellada que suene esta idea, el equipo de Nuno Espírito Santo tiene con qué plantar cara a cualquier rival de la Premier League.

La temporada pasada sumaron 16 puntos contra el “Big Six” (Chelsea, Liverpool, United, Tottenham, Arsenal y City). Un récord envidiable y sobre todo sorprendente, ya que recién ascendían. Sí, armaron un equipo casi completo y plagado de portugueses (“curiosamente” muchos del mismo representante) pero han encontrado química para jugar vistosamente y conseguir triunfos.

El emblema de los lobos es Jiménez. Es el referente. El nueve de área. El goleador. Pero si revisamos a fondo, el planteamiento de Nuno no deja de ser arriesgado: línea de tres, cinco medios y dos delanteros. ¿Qué pasó con el último entrenador que usó tres en el fondo? Fracasó. Fue Maurizio Sarri, cuando estuvo en el Chelsea y con jugadores de mayor nivel, así que éste es un mérito extra para el técnico portugués.

No, no levantaron ningún título en la campaña anterior. El logro del Wolverhampton Wanderers fue terminar en la séptima posición de la tabla, un puesto abajo del Manchester United, equipo al que le sacó un empate en Old Trafford y también echó de la FA Cup, y en la jornada dos de la presente campaña, también igualaron por la mínima con un golazo de Rubén Neves.

Este año su enfoque debería ser la Europa League, aunque para clasificarse sólo les falta un triunfo o un empate ante el Torino. Una vez dentro, el objetivo debería ser el título para estar en la siguiente Champions League, aunque recordemos que no es nada fácil para los equipos más limitados pelear por este título, ya que sumados a los clubes importantes que están dentro desde el inicio, se incorporan los mejores terceros lugares de Champions.

El desgaste físico es otro factor. Como es habitual en Inglaterra, es muy superior en comparación con las demás ligas, y a finales del invierno, por ejemplo, puede pasar factura. Prácticamente llevan jugando partidos de playoff de Europa League desde julio. Contando el último duelo que tuvieron contra el United, habrán de jugar cinco encuentros que en 14 días. Llegarán a septiembre con una carga de 10 partidos oficiales, mientras que en otras ligas, como en España, apenas llevarán un par.

Pensando en la rotación del plantel, incorporaron nuevos nombres como el del atacante italiano Patrick Cutrone, o el defensa español Jesús Vallejo. No le quiten el ojo de encima a este equipo. Tiene un futbol llamativo, y a fin de cuentas, ahí está haciendo su historia Raúl Alonso Jiménez.

Los Wolves están a un pasito de superar la ronda de playoff de la Europa League y entrar en la fase de grupos definitiva. A domicilio, vencieron 3-2 al Torino con un tanto de Jiménez. Con esa anotación, el mexicano llegó a un total de cinco en cinco juegos de Europa League. La vuelta será el jueves 29 de agosto.